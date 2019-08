Um Dënschdeg de Mëtteg ass et d'Nouvelle, dass den Zoustand vum Félix Braz eescht ass, mä stabel. En ass weiderhin op der Intensivstatioun.

5 Deeg nodeem den Vize- a Justizminister Félix Braz bei engem privaten Openthalt an der Belsch en Häerzinfarkt hat, beschreift d'Regierung um Dënschdeg de Mëtteg de Gesondheetszoustand vum Politiker an engem offiziellen Schreiwes als "eescht, mä stabel".

VIDEO: Gesondheetszoustand vum Felix Braz - Interview mam F. Bausch Den 53 Joer ale Minister Felx Braz ass weider op der Intensivstatioun an engem belsche Spidol a gëtt do medezinesch traitéiert.

Wéi et heescht, läit den 53 Joer ale Minister weider op der Intensivstatioun an engem belsche Spidol a gëtt do medezinesch traitéiert.

Well den aktuelle Gesondheetszoustand et dem Félix Braz net erlaabt, fir seng Regierungsfunktiounen als Vize- an Justizminister wouer ze huelen, huet de Parteikolleg an Defense- a Mobilitéitsminister François Bausch d'délégation de signature iwwerholl.

Et wiert haart fir politesch Decisiounen ze huelen, sot eis de Minister François Bausch am Interview. Et misst een elo déi medezinesch Evolutioun ofwaarden a kucken, wéi a wéi séier de Félix Braz sech erhëlt. Dofir géing hien elo d'Gestioun vun de lafende Geschäfter iwwerhuelen, esou de François Bausch. E Freideg 8 Deeg am Ministerrot géing ee weider gesinn.

Offiziellt Schreiwes

Félix Braz toujours hospitalisé en Belgique (27.08.2019)

Communiqué par: ministère d'État

Le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice, Félix Braz, se trouve à l'heure actuelle toujours en soins intensifs en Belgique. L'établissement d'un diagnostic médical précis nécessite des examens complémentaires.

Les affaires courantes du ministère de la Justice seront couvertes par le ministre de la Défense, ministre de la Mobilité et des Travaux publics et ministre de la Sécurité intérieure, François Bausch.

Pour l'instant, le gouvernement ne peut communiquer plus de détails et prie de respecter la vie privée du ministre et de sa famille.