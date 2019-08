D'Finanzministeren aus Däitschland, Liechtenstein, Éisträich an der Schwäiz ware fir en Treffen zu Lëtzebuerg.

Grad de System, wéi d'G20 oder d'OECD-Staate wéilte Betriber besteieren an déi doraus folgend Auswierkungen op déi fënnef Länner, stoungen am Mëttelpunkt vun dëse Gespréicher. Hei misst ee Léisunge fir déi digital Besteierung fannen, grad vum Niveau vun den OECD-Staaten.

Och Thema ware Kryptowärungen, dorënner de Libra-Projekt, d'Wärung vu Facebook. Well och dës fir d'Finanzen vun engem Land eng nei Erausfuerderung duerstellen.

De Communiqué

Réunion des ministres des Finances des pays germanophones au Luxembourg: Pierre Gramegna reçoit ses quatre homologues (26-27.08.2019)

Communiqué par: ministère des Finances Invités par le ministre des Finances, Pierre Gramegna, les ministres germanophones des Finances se sont réunis pour leur rencontre annuelle les 26 et 27 août à Mondorf-les-Bains. Lors de ce sommet informel, les ministres allemand, autrichien, liechtensteinois, luxembourgeois et suisse se sont penchés sur les dernières évolutions de la fiscalité européenne et internationale, les défis et les chances que la numérisation représente pour le secteur financier ainsi que la mobilité des travailleurs frontaliers.

Ainsi, Pierre Gramegna a reçu au Luxembourg le président et ministre des Finances de la Confédération suisse, Ueli Maurer, le vice-chancelier et ministre des Finances de la République fédérale d'Allemagne, Olaf Scholz, le ministre des Finances de la république d'Autriche, Edouard Müller, ainsi que le chef du gouvernement et ministre des Finances de la principauté de Liechtenstein, Adrian Hasler.

Des solutions globales aux défis fiscaux posés par l'économie numérique

Les discussions à Mondorf-les-Bains ont principalement porté sur l'évolution de la fiscalité européenne et internationale. Les cinq ministres ont procédé à un échange de vues sur les projets actuellement discutés au niveau des pays du G20 et de l'OCDE en matière de fiscalité des entreprises et leur impact éventuel sur les cinq pays représentés. Ils se sont plus spécifiquement intéressés aux défis fiscaux posés par l'économie numérique et la nécessité de trouver des solutions globales (level playing field), notamment au niveau de l'OCDE.

Le thème de la numérisation fut également abordé sous l'angle de son impact sur les services financiers. Ainsi, les ministres se sont intéressés à la numérisation en tant que défi et moteur pour les places financières, et notamment dans les secteurs traditionnels, tels que les banques et les assurances.

Les ministres germanophones ont dans ce contexte discuté de l'avenir des cryptomonnaies, et notamment du projet de «cryptomonnaie stable» Libra de Facebook. Ils ont dans ce contexte évalué les défis réglementaires et monétaires que devront relever les pouvoirs publics et le secteur financier.

L'espace Schengen: la concrétisation de l'intégration européenne

Le 26 août 2019, les participants à cette rencontre ont visité la ville de Schengen et le musée européen à Schengen, où ils ont été accueillis par Michel Gloden, bourgmestre de Schengen et l'ancien bourgmestre Roger Weber. Dans son allocution, Pierre Gramegna a souligné l'importance de l'espace Schengen, auquel les cinq pays représentés appartiennent, et a estimé que «le droit à la libre circulation dans l'espace européen a permis de développer la mobilité des personnes et travailleurs, et le travail frontalier constitue un important facteur de développement économique dans chacun de nos pays».

En effet, le sujet de l'intégration et de la mobilité des frontaliers a aussi été abordé lors des réunions de travail. Ils ont notamment discuté plusieurs mécanismes susceptibles d'améliorer la mobilité transfrontalière.

Pierre Gramegna commente: «La réunion des ministres des Finances germanophones est une plateforme importante et unique, en ce qu'elle réunit des pays membres et hors UE aux économies différentes hébergeant toutes des centres financiers de poids. Dans un environnement complexe et changeant, cette rencontre informelle et annuelle permet d'échanger des expériences en matière de politique fiscale et financière, et de s'informer sur les grands sujets du G7 et du G20, afin de mieux relever les défis qui se présentent.»

En 2020, l'Autriche accueillera la réunion.

________________________________________

Treffen der deutschsprachigen Finanzminister in Luxemburg: Pierre Gramegna empfängt seine vier Amtskollegen (26-27.08.2019)

Auf Einladung von Finanzminister Pierre Gramegna trafen sich die deutschsprachigen Finanzminister am 26. und 27. August 2019 in Mondorf-les-Bains zu ihrem jährlichen Treffen. Während der informellen Tagung tauschten sich der deutsche, der österreichische, der liechtensteinische, der luxemburgische und der schweizerische Minister über die neuesten Entwicklungen in den europäischen und internationalen Steuerangelegenheiten, über die Mobilität der Grenzgänger sowie über Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung für den Finanzsektor aus.

Finanzminister Pierre Gramegna empfing den Präsidenten und Finanzminister der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Ueli Maurer, den deutschen Vizekanzler und Finanzminister, Olaf Scholz, den österreichischen Finanzminister, Eduard Müller, sowie den liechtensteinischen Regierungschef und Finanzminister, Adrian Hasler, in Luxemburg.

Globale Lösungen für die steuerlichen Herausforderungen der Digitalisierung

Der Schwerpunkt der Gespräche lag auf der Entwicklung der europäischen und internationalen Besteuerung. Die fünf Minister tauschten ihre Ansichten über die derzeit auf G20- und OECD-Ebene diskutierten Projekte zur Unternehmensbesteuerung, und deren mögliche Auswirkungen auf die fünf Länder, aus. So haben sie sich insbesondere mit den steuerlichen Herausforderungen, die sich aus der digitalen Besteuerung ergeben auseinandergesetzt, und auf die Notwendigkeit hingewiesen, umfassende und globale Lösungen (level playing field), insbesondere auf OECD-Ebene, zu finden.

Das Thema Digitalisierung wurde auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Finanzdienstleistungen behandelt. Die Minister befassten sich mit den Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung für die Finanzplätze, und insbesondere für Banken und Versicherungen.

In diesem Zusammenhang diskutierten sie auch über die Zukunft der Kryptowährungen und das Libra-Projekt, die Stablecoin von Facebook. Währungspolitische und regulatorische Herausforderungen für die Behörden und den Finanzsektor wurden von den Ministern in diesem Rahmen besprochen.

Der Schengen-Raum: Die Verwirklichung der europäischen Integration

Am 26. August besuchten die Teilnehmer des Treffens Schengen und das Europamuseum, wo sie von Michel Gloden, dem Bürgermeister der Stadt Schengen und Roger Weber, ehemaliger Bürgermeister Schengens und Präsident der „Schengen asbl", begrüßt wurden. In seiner Ansprache betonte Pierre Gramegna die Bedeutung des Schengen-Raums, welchem die fünf vertretenen Länder zugehören, und unterstrich, dass: "die Freizügigkeit im europäischen Raum die Mobilität der Personen und Arbeitnehmer gestärkt hat und Grenzarbeit ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung in jedem unserer Länder ist."

In der Tat wurde auf dem Arbeitstreffen auch das Thema Integration und Mobilität von Grenzgängern erörtert. Insbesondere diskutierten die Minister verschiedene Mechanismen, die die grenzüberschreitende Mobilität verbessern könnten.

Pierre Gramegna bemerkte: "Das Treffen der deutschsprachigen Finanzminister ist eine wichtige und einzigartige Plattform, bei welcher EU- und Nicht-EU-Länder mit unterschiedlichen Wirtschaften, die alle bedeutende Finanzzentren haben, zusammenkommen. In einem komplexen und sich wandelnden Umfeld, ermöglicht diese informelle und jährliche Tagung, Erfahrungen in der Steuer- und Finanzpolitik auszutauschen und sich über die wichtigsten Themen der G7 und G20 zu informieren. Nur im Austausch lassen sich zukünftige Herausforderungen richtig bewältigen."

2020 wird das Treffen in Österreich stattfinden.