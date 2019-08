Bauprojeten, déi an enger sougenannter "Zone d'observation archéologique" leien, gi méi genee ënnert d'Lupp geholl...

De Volet iwwer d'Archeologie am neien Denkmalschutzgesetz huet de Centre national de recherche archéologique eis un Hand vum Terrain erkläert, op deem zu Schieren d'Réimervilla fonnt gouf. Eréischt d'lescht Woch goufen am Haaptgebai weider Fresken entdeckt.

Stellt Iech vir, dir kritt e Bauprojet "en cours de route" gestoppt, well eng archeologesch Decouverte gemaach gouf. Dat ass jo scho méi wéi eng Kéier virkomm an huet ëmmer erëm vill Zäit a Sue kascht. Mat deem neie Gesetz iwwert den Denkmalschutz soll dat eigentlech net méi geschéien, well do gëtt de Prinzip vun der Archeologie preventiv agefouert.

Bauprojeten, déi an enger sougenannter "Zone d'observation archéologique" leien, gi méi genee ënnert d'Lupp geholl ier de Bagger kënnt.

Et gi Sondage gemaach. Wann déi negativ sinn, ass vum Centre national de recherche archeologique aus alles an der Rei a et kann ee vun där Säit aus ufänken ze bauen. Sinn déi Sondagen awer positiv, dat ass ongeféier bei 10 Prozent vun de Sitten de Fall, da kënnt een net laanscht richteg Ausgruewungen.

D'Lynn Stoffel, Chargée d'etudes am CNRA:"Da gëtt bei eis eben eng Fouille organiséiert, hausintern. Da mussen d'Leit engagéiert ginn. D'Equippe besteet aus engem Techniker an enger gewëssen Zuel vu qualifizéierten Aarbechter an da setze mer déi Gruewung ëm, mä dat hänkt natierlech och bëssen dovunner of wat der als Struktur hutt. Am réimeschen, zum Beispill, kënnt der Maueren hunn, dir kënnt Griewer hunn, dir kënnt Strukturen am Holz hunn, dir kënnt awer och neolithesch Sitten hunn."



Vill Architekten an Amenageure kontaktéieren de CNRA, schonn zënter Joren -fräiwëlleg- ier se mat engem Projet ufänken. Wann dat neit Gesetz bis duerch ass, da gëtt et obligatoresch sech systematesch un d'Archeologen z'adresséieren, ier ee säi Bauprojet ëmsetzt. Sécher net fir d'Leit ze kujenéieren...mä fir schlecht Iwwerraschungen ze verhënneren, seet de Chargée de direction, de Foni Le Brun: "D'Iddi ass eng Win/Win Situatioun ze hunn.

Mir kucken, datt d'Amenageure sou mann Verspéidung wéi méiglech kréien, wa mer Iwwerreschter fannen a mir kucken, datt mir se kënne wëssenschaftlech dokumentéieren, ier se zerstéiert ginn."

Et ass ganz rar, datt zu Lëtzebuerg, esou aussergewéinlech Sitte fonnt ginn, datt decidéiert gëtt fir se z'erhalen. Dat war awer zum Beispill de Fall zu Viichten, wou viru 25 Joer bei private Bauaarbechten e Mosaik aus der Réimerzäit fonnt gouf. De Foni Le Brun ënnersträicht awer, datt dat en Eenzelfall ass. Normalerweis leeft et anescht: "Déi meescht Sitten, op deene mir Ausgruewunge maachen, ginn dono den Amenageuren iwwerlooss a ginn zerstéiert, mä mir hunn se dokumentéiert, mat all méigleche wëssenschaftlechen Informatioune vun haut. Wa mer Zonen hu wou mer net gruewe mussen, loosse mer et grad sou gär sinn, well a 50 Joer hu mer vläicht aner wëssenschaftlech Methoden, déi eis et erlaben, d'Spure vun eise Virfare besser z'interpretéieren."



Wéi laang déi Ausgruewungen daueren, kann een am Virfeld net soen. Dat hänkt ëmmer dovunner of, wat fonnt gëtt.

Sécher ass awer, datt elo schonn, d'Leit beim CNRA knapp sinn. Dofir gëtt och den Ament probéiert no an no qualifizéiert Mataarbechter -Archeologen also- erunzezillen.

