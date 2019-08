Dacks wëssen d'Apdikte eréischt Bescheed, datt e Medikament net op Stock ass, wa si et probéieren ze bestellen.

Joer fir Joer ginn zu Lëtzebuerg, ewéi och bei eise Belschen an Däitschen Nopere wichteg Medikamenter ëmmer méi knapp. Eng gedrosselt Produktioun aus Spuermoossnamen, Problemer bei der Matière Première oder Feeler an der Preparatioun, si just e puer vun de Grënn, fir eng Rupture vum Stockage. D'Konsequenze vun dësem Pharma-Business kritt een och mëttlerweil zu Lëtzebuerg ze spieren, dat zum Leed vum Patient.

E Manktem u Medikamenter gëtt et zu Lëtzebuerg scho méi laang. Saisonal, fir gewéinlech am Summer, hu mol verschidde Medikamenter an de Schief vun den Apdikte gefeelt, sief dat am Duerf oder am Spidol.

Ma zanter 5 Joer ass dëst kee saisonalen Trend méi, ma gehéiert zur Aarbechtsroutine am Gesondheetswiesen. Déi rout Lëscht gëtt konsequent méi laang. Eng Warnung virun dëse Rupturë gëtt et och keng.

„Ech klappe mech mëttlerweil zanter 5 Joer mat de Societéite ronderëm, fir datt mer Informatioune kréien, soubal et zu enger Rupture kéint kommen. Meeschtens wësse mer iwwert de Manktem vu Medikamenter Bescheed, wa mer bis keng méi bestelle kënne. Dofir hu mer keng Méiglechkeet eis ze preparéieren, den Doktere Bescheed ze soen a Patienten driwwer opzeklären. Bei der Kommunikatioun ginn et wierklech Problemer.“

Eng Rëtsch Medikamenter, dorënner Pëlle géint héije Bluttdrock, Antibiotiken an Traitementer am Asaz géint de Kriibs feelen an den Spideeler zu Lëtzebuerg. Sief dat fir e puer Deeg, puer Wochen, oder Méint.

Ersetze vun den Medikamenter hänkt dann dacks um Apdikter. Eng méi komplizéiert Prozedur.

„Bei verschiddene Medikamenter wiessele mer eriwwer op den Generique, oder ëmgedréint, wann et e Manktem um Generique gëtt. Ma heiansdo musse mer aner Mëttelen huelen, wou d'Molekuler a Klasse änneren. Do ass et dann nees méi komplizéiert.“

D'Gesondheetsministère wëll iwwerdeems agräifen, heescht et an enger Äntwert op eng Parlamentaresch Fro dës Woch vum Minister Etienne Schneider. En nationale Stockage steet am Raum. Net onbedéngt déi richteg Äntwert heescht vum Syndikat vun den Apdikter.

„Am Ausland gëtt scho laang driwwer diskutéiert. Et dierf een awer net vergiessen, datt mer zu 90 Prozent eis Medikamenter aus der Belsch kréien. Wann hei e Stock ass, an der Belsch feelt et u gewëssene Medikamenter, an hei ass den Stock opgebraucht, da kënnt och näischt méi no. Da si mer awer erëm schlecht drun.“

Et wier schwéier, déi 1.500 verschidde Medikamenter, déi reegelméisseg a Spideeler benotzt ginn, ze stocken, heescht et aus dem CHL.

Ma eng Léisung fir esou e Manktem an Zukunft z'evitéiere gëtt et leider keng, heescht et nach vun den Apdikter.