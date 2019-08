Déi Fro huet sech den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser gestallt, nodeems et am Ausland an der Lescht eng Rei Accidenter op de Gleiser gouf.

Mat esou Barrièren zum Beispill aus Glas wéi op verschiddene Metrosreseaue kéinten awer Accidenter oder och Suicidë verhënnert ginn. Allerdéngs sinn esou Installatiounen hei am Grand-Duché net ze realiséieren, äntwert de grénge Mobilitéitsminister François Bausch op déi parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierten. PDF: Äntwert vum François Bausch op eng parlamentaresch Fro vum Fernand Kartheiser Dat wier just op Plaze méiglech, wou d’Rullmaterial eenheetlech wier. Dat ass zu Lëtzebuerg net de Fall, wou ënnerschiddlech Zich, mat verschiddenen Dimensioune fueren. Wann een dann och kuckt, wéi vill nei Zich zu Lëtzebuerg fueren a wann een d’Liewensdauer vun deene berécksiichtegt, wier et net sënnvoll, esou Barrièren ze installéieren.