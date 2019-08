Et kann een, wat de Karschnatz ugeet, dëst Joer net soueren - dat seet de President vun der Bauerenzentral Marc Fisch.

E Problem fir d'Lëtzebuerger Bauere wieren allerdéngs d'Fudder-Reserve fir d'Déieren. Och wa mer hei am Land jo e ganz waarmen an dréchene Summer haten, kéint ee vun engem Duerchschnëttsjoer schwätzen, wat de Karschnatz ugeet. Am Fréijoer huet et nach genuch uechter de Grand-Duché gereent. De waarme Summer, dee géing de Käre wéineg schueden, seet de Marc Fisch. De Problem fir de Lëtzebuerger Bauer wier vill méi d'Véi-Wirtschaft, säi gréisst Akommes.

AUDIO: Karschnatz a Fudder-Reserven/Reportage Claudia Kollwelter

"An do ass duerch d'Dréchent awer relativ vill Schued entstanen. Obschonn am Fréijoer relativ vill gewuess ass, ass wéineg am Summer duerch d'Dréchent gewuess. D'Fudder-Reserven, déi am Fréijoer gewuess waren, sinn elo schonn opgebraucht ginn. Och 2018 war en dréchent Joer, dofir ware wéineg Reserve vun zejoert do. Doduerch entsteet zur Zäit e gewësse Problem.", seet de Marc Fisch.

D'Recolte vum Mais zum Beispill, déi e groussen Deel vum Fudder fir d'Béischten ausmécht, wier dëst Joer och relativ schlecht ausgefall. Dat wier regional zwar ganz ënnerschiddlech, mee op verschidde Plazen hätt nëmmen hallef souvill wéi nach zejoert konnte recoltéiert ginn. Natierlech kéint een ëmmer Fudder aus dem Ausland kafen, woubäi sech fir de Bauer d'Fro stellt, ob dat sech rentéiert.

"Well et vu wäit muss hier gefouert ginn an et awer eigentlech eng Wuer ass déi wéineg kascht. De Käschtepunkt stellt deemno e Problem duer. De Bauer wäert versichen, mat aller Force ze iwwerliewen. Da verdéngt en eben e Joer manner, wat an der Landwirtschaft a bei Fräiberuffler deelweis sou ass.", erkläert de Marc Fisch.

VIDEO: Karschnatz: Duerchschnëttleche Bilan Gutt Joer fir de Karschnatz, schlecht Joer fir Fudder-Reserven.

Regional géifen et Ënnerscheeder ginn, mee dem Marc Fisch no kann ee wuel soen, datt et dëst Joer méi Problemer a Punkto Mais a Gras goufe wéi bei de Kären.