Dat äntwert de Landwirtschaftsminister Romain Schneider op eng parlamentaresch Fro vum Deputéierte Marc Goergen vun de Piraten.

Deen huet sech nämlech Gedanken iwwert den Ëmgang an den Handel mat Déieren ënnert anerem iwwert den Internet an den Zeitunge gemaach an dofir och d’Fro gestallt, wéi vill Kontrollen u sech duerchgefouert géifen. Fir esou Kontrolle wier d'Veterinärsinspektioun responsabel, esou den zoustännege Minister weider, deen och erkläert, datt d’Déierenannoncen net systematesch kontrolléiert géife ginn. Ma datt ee géif versichen dës Aktivitéiten z’ënnerbannen.

Bei auslänneschen Déierenhändler, déi een Déierchen iwwert Lëtzebuerger Plattforme verkafen, sinn esou Kontrolle ganz schwéier ëmzesetzen, do misst sech um europäeschen Niveau esou munches änneren.

Am Ganze kruten zanter dem neien Déiereschutzgesetz 11 Kazenziichter eng Autorisatioun fir dëser Aktivitéit nozegoen. 9 Hondsziichter, 2 Déierecommercer an 8 Déierepensiounen.