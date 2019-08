RTL géintiwwer sot den LSAP-Politiker, dass d'Gespréich mam Ursula von der Leyen „positiv a frëndschaftlech“ verlaf wier.

Déi zukünfteg EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen huet zanter e Méindeg Entrevuë mat den designéierte Kandidate fir hir Kommissioun vu 27 Kommissären zesummenzestellen. De Moie war eng zweete Kéier, de Lëtzebuerger Kandidat fir e Poste vum Kommissär, den Nicolas Schmit, an enger Entrevue mat der Madamm von der Leyen.

RTL géintiwwer sot den LSAP-Politiker, dass d'Gespréich „positiv a frëndschaftlech“ verlaf wier. De fréieren Aarbechtsminister ass zouversiichtlech, dass de Choix vun der Lëtzebuerger Regierung wäert zeréckbehale ginn. Zitat vum sozialistesche Kandidat: „ech wäert dra sinn“.

Iwwert seng spéider Attributiounen an der Kommissioun wollt den Nicolas Schmit eis géintiwwer net spekuléieren, allemol géif déi nei Kommissiounspresidentin „een schwierege Job“ iwwerhuelen.

Déi komplett Zesummesetzung vun der Kommissioun wäert dem Nicolas Schmit no, bannent de nächsten 10 Deeg bekannt gemaach ginn. Enn September awer, muss sech dann dës Ekipp de Froe vum EU-Parlament stellen, fir dass dann zu Stroossbuerg de Vott geholl gëtt. Déi offiziell Ernennung vun dëser Kommissioun geschitt am EU-Conseil am Oktober.