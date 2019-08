Dat neit Gesetz iwwert den Denkmalschutz, dat mer Iech an de leschten Deel un Hand vu konkrete Beispiller virgestallt hunn, ass deposéiert.

Iert dëst Gesetz et a Musek ëmgesat gëtt, dierften awer nach eng zwee Joer vergoen. De President vun de Lampertsbierger Geschichtsfrënn hätt zwar nach deen een oder anere Wonsch zum Contenu wann hie géing gefrot ginn, mat Kritik hält hien sech awer zeréck.

AUDIO: Serie Patrimoine (8): Systematesch Sondagen a gewëssen Zonen

Den Anicet Schmit ass an de grousse Linne mam Text zefridden. Dat aktuellt Gesetz huet 36 Joer um Bockel an déi verschidden Associatiounen déi sech fir den Denkmalschutz asetzen, kämpfe scho laang fir en Neit:

"Dat ass ugaangen 2012 oder 2013 wou mer zesummegeruff gi sinn vun der Madamm Nagel, fir do en neit Gesetz auszeschaffen, do ass awer ni méi eppes komm a lo si mer ganz frou, datt dat op de Wee komm ass. Mer huelen zwar och un, datt dat bësse komm ass duerch den Drock hei um Lampertsbierg, duerch déi Haiser déi hannendrun do waren, dass du op eemol geduecht gouf elo misst een awer eppes maachen."

Gemengt sinn domadder d'Haiser an der "Jang de Blanne Strooss" um Lampertsbierg, déi ugangs Abrëll ugefaange goufen zerstéiert ze ginn. Et misst méi Rechtssécherheet geschafe ginn an -seet den Anicet Schmit- deen Hin an Hier tëschent dem Staat an de Gemenge misst einfach ophalen.

"D'Gemeng ka schützen am PAG an dann ass dat geschützt an awer net geschützt, well dee kann ëmmer erëm opgehuewe ginn an da geet et déi aner Säit un de Ministère an dee mécht dann en Avis favorabel an da geet et erëm op d'Gemeng an da seet d'Gemeng "NEE" da geet et erëm zeréck un de Ministère. Dat ass dee Ping-Pong, dat muss ophéieren"



Dat neit Gesetz ass konkret an et weess een, wou een drun ass, seet de President vun de Lampertsbierger Geschichtsfrënn. Eppes wat hien sech géif wënschen, dat wier, datt d'Promoteure per Gesetz e bësse géife gebremst ginn:

"Dass en Haus, dat elo géif verkaaft ginn, ëffentlech gemaach géif ginn, dass och emol privat Leit et kéinte kafen. Mä d'Promoteure si ganz schnell a kafe méi séier wéi d'Leit kënne kucken. Ech sinn iwwerzeegt hei um Lampertsbierg, ech kenne jo Leit, déi Haiser sichen, déi géifen dee selwechte Präis ginn, wéi de Promoteur gëtt. "



En anere Wonsch vun den Associatiounen, déi sech fir den Denkmalschutz asetzen ass, datt och si e Wuert kënne matschwätze beim wëssenschaftlechen Inventaire, dee jo an all Gemeng opgestallt gëtt.