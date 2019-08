Um Donneschdeg de Moien goufen et 2 Blesséierter op eise Stroossen, dëst no Accidenter an der Stad an tëscht dem Scheedhaff a Contern.

Géint 8.40 Auer ass an der rue Robert Stümper op der Cloche d'Or e Motocyclist mat senger Maschinn gefall a gouf dobäi blesséiert. Kuerz virun 10 Auer ass um CR234 tëscht dem Scheedhaff a Contern e Camion an de Rampli geroden. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.