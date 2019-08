No 40 Joer schaffe kann d'Pensioun ni manner wéi 1.841 Euro an ni méi wéi 8.525 Euro sinn.

Iwwer 50 Prozent vun de Leit an Däitschland déi eng Privat-Rent bezéien, kréie manner wéi 900 Euro de Mount. 70,8 Prozent kréie manner wéi 1200 Euro. Dat geet aus rezente Statistike vun der däitscher Regierung ervir. Wéi gesinn dës Zuelen zu Lëtzebuerg aus?

Am Dezember 2018 hunn zu Lëtzebuerg 98.470 Leit eng Pensioun bezunn, dorënner falen och virgezunne Pensiounen, awer net d'Invaliderent, wéi de Sozialminister Romain Schneider op sengem Parteikolleg Mars Di Bartolomeo seng parlamentaresch Fro äntwert.

Et gëtt ënnerscheet tëscht Leit déi eng komplett Pensioun bezéien, well se op d'mannst 480 Méint, heescht 40 Joer am Grand-Duché geschafft hunn an tëscht deenen déi dat net gemaach hunn, well se zum Beispill am Ausland geschafft hunn oder Hausfraen a Mammen déi eng Zäit doheem bliwwe sinn.

Aktuell ginn et zu Lëtzebuerg 35.050 Leit, déi eng komplett Pensioun bezéien. D'Moyenne vun de Pensioune läit bei 3.862 Euro, ouni Cotisatiounen a Steieren. No 40 Joer schaffe kann d'Pensioun awer ni manner wéi 1.841 Euro sinn an ni méi wéi 8.525 Euro. Dat ass de Stand dësen August, präziséiert de Sozialminister.

63.420 Leit déi eng Pensioun zu Lëtzebuerg kréien, hunn awer manner wéi 40 Joer am Grand-Duché geschafft. Do läit d'Moyenne bei 1.266 Euro de Mount. Do misst een awer präziséieren, dass d'Majoritéit vun de Concernéierten eng Carrière am Ausland gemaach huet an och do eng Pensioun ze gutt huet.

An dëser Kategorie gëtt jo ënnerscheet tëscht deenen déi net 40 Joer hei am Land geschafft hunn an awer dofir am Ausland nach eng Carrière haten, do läit d'Moyenne bei 1.244 Euro de Mount, an tëscht deenen déi net 40 Joer hei am Land geschafft hunn a keng Carrière am Ausland haten, do läit d'Moyenne bei 1.455 Euro de Mount.

Réponse à la question N° 0985 de Monsieur Mars Di Bartolomeo, Député concernant Situation des retraités, par Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale