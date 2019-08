Wéi den LCGB matdeelt, géif de Kollektivvertrag bis Enn 2020 lafen.

Dat mellt um Donneschden den LCGB, deen den eenzege Syndikat ass, deen an der Firma d'Rechter vun de Salariéë vertrëtt.

D'Convention collective géif elo bis den 31. Dezember nächst Joer lafen. An där ass ënnert anerem virgesinn, dass d'Summerprime bis op 500 Euro ka klammen, an dass d'Congésdeeg jee no Anciennetéit eropginn.