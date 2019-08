De “Syndicat d’initiative et de tourisme” vu Konsdref gouf 1959 gegrënnt fir den Tourismus am Osten vu Land ze fërderen.

Mam dem Kanu iwwert d'Sauer, eng Wanderung duerch de Mëllerdall oder eng Wäiwanderung op der Musel. Hei am Land kann ee vill erliewen: Vakanz Doheem maachen.

AUDIO: Vakanz Doheem - Reportage Caroline Hermes

Dat ass och de Sënn vun der Campagne “Vakanz Doheem”. An dem Kontext huet den Tourismusminister Lex Delles haut de Konsdrefer Camping besicht. De Camping LaPinède, deen déi läscht Joren néi a modern Infrastrukture krut, huet vill zur Entwécklung vum Tourismus am Mëllerdall bäigedroen.

© Caroline Hermes (RTL) © Caroline Hermes (RTL) © Caroline Hermes (RTL) © Caroline Hermes (RTL) © Caroline Hermes (RTL) © Caroline Hermes (RTL)

De “Syndicat d’initiative et de tourisme” vu Konsdref gouf 1959 gegrënnt fir den Tourismus am Oste vu Land ze fërderen.

Zënter datt de Grupp gegrënnt gouf, ass de Camping LaPinède hir Haaptaktivitéit.

Viru genee 60 Joer waren d’Clienten nach haaptsächlech Lëtzebuerger wat sech mat der Zäit awer geännert huet. Haut sinn déi meeschte Léit, déi de Camping besichen, Clienten aus Holland oder der Belsch. Dëst soll awer nees an déi aner Richtung goen. Och d’Residente sollen nees méi Doheem Vakanz maachen.

De Lex Delles Tourismusminister erkläert wisou:“Ech mengen, dass mir hei a Lëtzebuerg ganz flott Campingen an Infrastrukturen hunn. An deenen déi läscht Joren och ganz vill investéiert ginn ass. Hei de Konsdrefer Camping, zum Beispill, läit ganz an der Natur. Et huet ee genuch Schlofméiglechkeeten, et huet een hei eng Liewensqualitéit, déi ee kann an der Vakanz genéissen. Et mëscht ee Vakanz Doheem. Et kann een seng eege Regiounen erëm selwer erliewen. Mir hunn awer och ganz flott Campingen op aner Platzen am Land zum Beispill am Norden, wou een och ganz depayséiert ass, deemno vu wou ee kënnt.”

Et gëtt vill investéiert, fir dass d’Leit déi Heiheem Vakanz maachen et agreabel hunn. Wann een zum Beispill op de Camping LaPinède geet, muss een net onbedéngt een Zelt mat bréngen. Hei gëtt et nämlech sougenannt “Mobilehomes” a “Campinghuts”. Do huet een eege Kummeren, eng Kichen, e Buedzëmmer a souguer eng Terrass.

De Camping ass mat der Zäit gaangen, Lex Delles: "Camping vun haut ass kee Camping méi deen een sech vläicht virgestallt huet gëschter. Ee Camping ass ëmmer an der Evaluatioun an hei ass ee ganz gutt Beispill dofir, wei ee kann investéieren, a wat dann och déi aner Méiglechkeeten um Camping sinn."

Den Ament ginn et 82 Campingen, 228 Hoteller an 9 Jugendherbergen.