Déi Fro stellt sech de Mouvement Ecologique beim Thema Biolandwirtschaft a Reduktioun vu Glyphosat.

An engem Communiqué gëtt virun allem eng Moossnam kritiséiert: Konventionell Baueren déi op de Pestizid verzichten sollen eng Entschiedegung vun 30€ pro Hektar kréien. Biobaeure kriten awer keng finanziell Ënnerstëtzung, mam Argument, si géife jo souwisou net op Glyphosat zeréck gräifen. Dat wier net fair a géing an déi falsch Richtung goen, sou d'Ëmweltschutzorganisatioun.

Dernieft géinge sech weider Froe stellen. Ginn déi konventionell Bauere bei der Ëmstellung genuch beroden a begleet, gi genuch Alternative proposéiert?

Prinzipiell wieren d'Bio-Zieler vun der Regierung natierlech ze begréissen, fënnt de Mouveco, ma et missten elo konkret Instrumenter proposéiert ginn.

PDF: Pressecommuniqué

Reaktioun vum Romain Schneider

Vum 1. Januar 2021 u gëtt de Glyphosat verbueden, an et wéilt een elo schonn déi Baueren, déi op dës Substanz zeréck gräifen, dozou bréngen dorobber ze verzichten. Dat erkläert de Landwirtschaftsminister Romain Schneider am RTL-Interview op d’Kritik vum Mouveco.

Hie wéilt de Baueren am Virfeld eng Planungssécherheet ginn, an et sollt elo scho wärend dëser Recolte gekuckt ginn, datt déi konventionell Baueren op dëse Produit fräiwëlleg verzichten. Duerno hätte se nach 1 Joer laang Zäit sech z’adaptéieren. Well d’Biobaueren net vun den 30 Euro pro Hektar kéinte profitéieren, mengt de Minister, datt déi ganz aneschters ënnerstëtzt ginn. Do hätt ee Schinnen am Kader vum Bioaktiounsplang un deem grad geschafft gëtt. Et sollt ee net ee géint den aneren ausspillen, ass et de Wonsch vum Minister.