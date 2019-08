Koler, e klengt Duerf bei Sterpenech, steet stellvertriedend fir dat, wat déi lescht 30 Joer an der ländlecher Entwécklung zu Lëtzebuerg realiséiert gouf.

An där Zäit goufen iwwer 1.000 Projeten ëmgesat, fir déi rural Géigenden ze valoriséieren.

Den Duerfzenter zu Koler huet eng immens Entwécklung matgemaach. De leschte Projet, deen den Duerfkär opgewäert huet, ass de Kino "Kinoler". Zanter Dezember 2018 goufe 7.000 Visiteure gezielt. De Kino ass e Projet, deen net nëmmen d'Kultur, mä och d'Leit an deem Eck zesummebrénge soll. Fir d'ländlech Entwécklung ze fërderen, musse Projete gemaach ginn, bei deenen d'Awunner mathëllefen a sech identifizéiere kënnen, seet de Buergermeeschter vun der Gemeng Garnech, de Georges Fohl. Dëst hätt zu Koler funktionéiert, well d'Gemeng déi néideg Ënnerstëtzung krut. Zu Koler ginn et nämlech zwee Filmclibb.

Nieft dem Kino stécht zu Koler och direkt an d'A, dass dat verschlofent Duerf verschéinert ginn ass. Op de Fassade sinn zum Beispill en Afen-Orchester oder Kueben ze gesinn. Op enger anerer Plaz ass eng ganz Säit vun enger Scheier ugestrach ginn.

"Make Koler Kooler" heescht d'Konzept vum Alain Welter, dee sech a senger Bacheloraarbecht mat der kënschtlerescher Verschéinerung vum Duerf befaasst huet. Et géifen nach eng Rëtsch Mauere ginn, déi Faarf verdroe kéinten, sou den Alain Welter.

AUDIO: Développement durable Koler

Koler ass just ee vun iwwer 1.000 Projeten, dee vum Ministère fir d'ländlech Entwécklung accordéiert gouf. Zu deene gehéieren och den "Téi vum Séi" oder de "Mëllerdalltrail", betount den zoustännege Minister Romain Schneider.

Am Ganzen huet de Ministère 82 Entwécklungspläng fir Gemengen an der Héicht vu 6 Milliounen Euro finanzéiert. Wärend de leschten 30 Joer si 509 Projeten ënnerstëtzt ginn an dat mat enger Zomm vu 84 Milliounen Euro. Mat Hëllef vum Leader si bis elo 528 Projeten a 5 Leader-Regioune mat engem Gesamtinvestissement vu 45 Milliounen Euro realiséiert ginn.

Am Kader vun "30 Joer ländlech Entwécklung zu Lëtzebuerg" gëtt de 16. Oktober e speziellt Evenement am Cube zu Maarnech organiséiert. Wat genee fir dës Occasioun um Programm steet, wollten déi Responsabel an de Minister awer net verroden. Just esou vill: Et wier eng grouss Iwwerraschung.

Offiziellt Schreiwes

Développement rural goes Kinoler: 30 ans d'actions en faveur du développement rural (30.8.2019)

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Romain Schneider, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, a présenté aujourd'hui le bilan de trente ans d'actions en faveur du développement rural au centre culturel et sociétaire «Duerfzenter Koler» à Kahler.

Force est de constater que l'agriculture contribue bel et bien à la production alimentaire, à la préservation et à la restauration des paysages ainsi qu'au renforcement des écosystèmes, mais le développement rural a également comme principal objectif l'amélioration de la qualité de vie des habitants, la diversification socio-économique des régions rurales et le soutien aux acteurs dans la réalisation d'idées innovantes.

Un des exemples les plus récents d'un développement rural innovant et intégré est la création d'un centre culturel et sociétaire au «Duerfzenter Koler», et du «Kinoler» adjacent, le plus petit cinéma du Grand-Duché. Véritable histoire à succès, l'idée de ce centre de rencontre et cinéma local est née lors d'échanges participatifs avec les citoyens dans le cadre du plan de développement communal (PDC), et a ensuite été lancée grâce au cofinancement par l'initiative européenne LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale). Aujourd'hui, le projet est viable et fonctionne en régie propre grâce à une autogestion par les habitants cinéphiles et engagés de Kahler.

Plus de 1.000 projets de développement rural réalisés en 30 ans

À la lumière du Kinoler, le ministre Romain Schneider a fait une rétrospective des projets phares des 30 dernières années: «Ces années ont ressemblé à un véritable laboratoire d'idées. Plus de mille projets ont été concrétisés en respectant les démarches participatives, l'esprit de coopération, l'innovation et les approches multisectorielles intégrées! De nombreux habitants impliqués en ont tiré une plus-value, à l'exemple du Kinoler qu'on a visité aujourd'hui.»

En tout, 82 plans de développement communaux ont été cofinancés à hauteur d'environ 6 millions d'euros par le ministère et ont permis l'échange avec les citoyens dans une approche participative de planification communale intégrée.

À travers les instruments de développement ruraux classiques, 509 projets ont été réalisés majoritairement en partenariat avec les communes rurales avec un budget de 84 millions d'euros (dont 27 millions d'euros cofinancés par le ministère).

L'initiative européenne LEADER a permis de cofinancer une panoplie de 528 projets dans cinq régions, à hauteur de 45 millions d'euros au total (dont parts Union européenne, État, communes et porteurs de projets privés). LEADER fait partie intégrante de la politique nationale du développement rural depuis 1991.

Parmi les exemples de développement rural connus figurent, e.a., les projets «Téi vum Séi», le Mullerthal Trail, le Beki, la «Landakademie», la première bourse à plantes à Stolzembourg, l'événement œno-touristique «Wine Taste Enjoy» au Miselerland, la récente stratégie de promotion «Éislek», le développement des premières pistes VTT dans l'Oesling, mais aussi des valorisations et réaffectations de bâtisses rurales du type «Biekerecher Millen, Hierber-Schéier, Veräinsbau Uesweller», l'installation de fermes pédagogiques, de locaux de dégustation au domaine viticole et à la ferme, ou encore l'aménagement d'aires de jeux, places et espaces publics en milieu rural. Reste à noter que LEADER a contribué également de manière décisive à la création des parcs naturels.

Au niveau international, le ministère présente des projets intégrés de développement rural soutenu avec beaucoup de succès au concours européen «Europäischer Dorferneuerungspreis» parmi plus que 35 autres régions rurales d'Europe. En 1996, la commune de Beckerich a gagné ce concours.

Priorité à la qualité de vie et à la cohésion sociale

Le ministre Romain Schneider a résumé «Nous ne voulons pas de villages dortoirs! Investir dans le développement rural est une priorité politique. 82% du territoire luxembourgeois sont des espaces ruraux, et 38% de nos résidents y vivent. Pour garder la cohésion sociale, il faut créer des nouveaux emplois et soutenir les initiatives sociales, culturelles et économiques pour en faire profiter la société et renforcer l'identité rurale. Les initiatives visant à développer la qualité de vie et l'accès aux services de base publics et privés dans les régions rurales sont aujourd'hui prioritaires. La prochaine période de programmation 2021-2027 est d'ailleurs en phase d'élaboration.»

Enfin, le 16 octobre 2019, une fête d'anniversaire rassemblant tous les acteurs locaux et régionaux sera organisée à l'occasion des 30 ans de politique de développement rural.