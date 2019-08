Wien Industrie zu Lëtzebuerg seet, denkt spontan u Betriber wéi Arcelor-Mittal, Goodyear oder DuPont.

Mee och méi kleng, mëttelstänneg Entreprisë maachen de 'Made in Luxembourg' wäit iwwer d'Grenze vum Grand-Duché bekannt. An engem Ëmfeld, an deem de Konkurrenzdrock grouss ass, gëtt op Qualitéit an Innovatioun gesat. De Jeannot Ries war sech d'Produktioun bei Köhl ukucken. D'Mëttelspannungs-Schaltanlage vu Wecker gi Weltwäit exportéiert.

Vu Schmelz, Géisserei, Zillefabrécke bis bei Maschinnebau, d'Usine de Wecker huet bannen 145 Joer scho méi wéi ee Stuerm hannert sech.

Haut, gëtt an der historescher Hal d'Revisioun vu bis zu 9.500 Päerd staarken, elektresche Motore gemaach. Köhl-Antribstechnik bitt een eemolege Service an der Groussregioun un.



Vun der Pneuefabrick, iwwer Zement, bis bei d'Stolindustrie. De Client kritt e Maintenance-Service, 24 Stonnen op 24, 365 Deeg am Joer ugebueden.

Elektro-Maschinnebau, e spezifesche Beruff, deen hei am Land, wat d'Formatioun ubelaangt, vu kenger Schoul méi ugebuede gëtt.

Köhl Maschinnebau zu Wecker (30.8.19) © Jeannot Ries

Och den Ament si generell am Köhl-Grupp Léierplaze fräi. Maschinnebau, Power Distribution Systems, Luxelec, eng 600 Mataarbechter schaffen am Grupp, dat op zwee Sitten, Wecker an Tréier. En typesche Familljebetrib, dee sech dank dem Gespier vu senge Grënner, bannen 48 Joer weltwäit en Numm gemaach huet.

Qualitéits-Produkter "Made in Luxembourg" wéi d'Mëttelspannungs-Schief, där zum Beispill am Keller vum Kreml stinn, respektiv den Ament fir den Hafe vu Singapur gebaut ginn.

Fir et ganz einfach ze maachen: hei gi ganz grouss Verdeeler-Schief fir elektresch Leitunge gebaut, déi am Verglach mat engem Privathaus, dat 200-facht bis 400-facht u Stroum verdeelen, bal 6.300 Amper.

Jidder eenzele Schaaf gëtt op Ufro de Besoinen an de Standarde vum Client no geplangt an dann "Just in Time" gebaut a geliwwert. Dës Schief wäerten an nächster Zäit déi nei Produktiouns-Ligne vum Wierk vun DuPont zu Contern mat Elektresch versuergen.