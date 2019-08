Den Amerikaner Ryan Fritsch iwwerhëlt de Poste vum Gilles Nackaerts, deen elo ee Joer un der Spëtzt vun der Brauerei stoung.

Zanter engem Joer schafft de Ryan Fritsch fir de Grupp AB In-Bev, zu deem d'Brauerei gehéiert.

Pressecommuniqué

Brasserie de Luxembourg

Information à la presse

Luxembourg, le 30 aout 2019

Gilles NACKAERTS, Directeur Général de la Brasserie de Luxembourg depuis 1 an, a été promu Sales Director Belgium On Trade où il sera en charge de développer les ventes dans le secteur HORECA .

Après une phase de transition, c’est Ryan FRITSCH qui lui succède à la tête de Brasserie de Luxembourg. Originaire des États-Unis et passionné de bière, Ryan a rejoint AB-InBev Belgique en 2018 en charge du Revenue Management, avant de devenir Head of Tech Sales Business Unit Central, où il a été en charge de plus de 200 représentants commerciaux en Belgique, Allemagne et au Luxembourg.

Directeur général de la Brasserie de Luxembourg à partir du 1er septembre 2019, Ryan FRITSCH souhaite travailler dans la continuité de son prédécesseur, à savoir développer la marque Diekirch et la Brasserie de Luxembourg tout en enrichissant l’offre de bières du groupe pour répondre aux attentes des consommateurs au Grand-Duché.

(Source : Brasserie de Luxembourg, Luxembourg le 30 aout 2019)