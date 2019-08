De Biber huet 200 Joer zu Lëtzebuerg als ausgestuerwe gegollt. Mëttlerweil taucht en ëmmer nees doruechter op. Hutt Dir och schonn ee gesinn?

De Biber hat et net einfach zu Lëtzebuerg. Ënnert anerem wéinst sengem Pelz a sengem Fleesch gouf e gejot an huet duerno als ausgestuerwe gegollt. An den 80er an 90er Joren goufen et gréisser Auswëlderungsprojeten an der Belsch, an der Nordeifel, am Saarland oder laanscht d'Uewermusel a Frankräich. Doduerch huet sech d'Unzuel vun de Biberfamillen nees lues a lues erholl a viru ronn 10 Joer gouf et och nees eng kleng Biberpopulatioun zu Lëtzebuerg.

An Tëschenzäit ass de Bestand weider gewuess, sou dass aktuell eng 39 Plaze bekannt sinn, wou sech Biberen zu Lëtzebuerg ophalen. An deene Revéier ginn d'Jongdéieren no 2 Joer verdriwwen, wouduerch déi sech nei Revéier siche mussen. Et ass bewisen, dass déi dobäi 20 bis 40 Kilometer (heiansdo souguer 100km) wäit reesen. Doduerch kënne se zu Lëtzebuerg iwwerall optauchen, wou et Waasser a Vegetatioun gëtt. Déi Wanderunge si meeschtens am Mount Mee.

Well d'Biberen am Summer haaptsächlech just Gréngs friessen, dauert et dacks bis an de spéide Summer oder den Hierscht, bis nei Biber-Revéier opfalen. Wann d'Vegetatioun méi rar gëtt, fänken d'Biberen un d'Beem ze fällen, fir un déi dënn Äscht an de Krounen ze kommen an déi dann ze friessen. Dat sinn da meeschtens déi Momenter, wou engem opfält, dass e Biber an der Géigend ass.

© RTL-Archiv

D'Naturverwaltung geet dovunner aus, dass et nach Plazen am Land ginn, wou de Biber sech néiergelooss huet, déi aktuell net bekannt sinn. Vun dohier ass et den Opruff un d'Populatioun, dach w.e.g. ze mellen, wa se e Biber oder eppes wat op seng Präsenz géint hindeiten, dobaussen an der Natur gesinn.



Dat soll ee maache via Mail op biber@anf.etat.lu oder via Telefon um +352 621 202 182.

© RTL-Archiv

De Biber ass wichteg fir d'Biodiversitéit a fir de Waasserschutz. Duerch seng Bauaktivitéite kreéiert hien Fiichtwisen an Weieren, déi fir vill aner Déieren a Planzen iwwerliewenswichteg sinn. An Eenzelfäll kann et awer och zu Konflikter mat mënschlechen Interesse kommen. Fir déi Fäll gouf e Managementplang erstallt.

Méi iwwert de Biber an aner Mamendéiere gëtt een am Buch „Säugetiere Luxemburgs" vum Laurent Schley a Jan Herr gewuer (ISBN 978-2-9199511-0-9).