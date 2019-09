D'Serie vun Abréch geet weider. An der Nuecht op e Sonndeg gouf zu Diddeleng, zu Bruechtebaach an zu Mamer all Kéiers an Eefamilljenhaiser agebrach.

Nieft den Abréch mellt d'Police dann awer och, dass uechter d'Land nees 6 Führerschäiner hu mussen agezu ginn, well d'Automobilisten ze vill Alkohol gedronk haten: 1 zu Beefort, 1 an der Stad, 2 zu Esch, 1 zu Fréiseng an 1 zu Angelduerf.