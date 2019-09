Wéi de Poopst Franziskus um Sonndeg a sengem Angelusgebiet matgedeelt huet, gëtt den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich am Oktober Kardinol.

Première fir de Lëtzebuerger Äerzbistum, dee mam Jean-Claude Hollerich e Kardinol kritt. Dës Annonce huet um Sonndeg de Poopst Franziskus nom Angelus-Gebied zu Roum gemaach.

Deemno gëtt de Jean-Claude Hollerich (61 Joer) an enger offizieller Zeremonie de 5. Oktober zum Kardinol genannt, ma behält den Titel vum Lëtzebuerger Äerzbëschof.

Fir d'Diözes steet him jo de Léo Wagener (57 Joer) zur Säit, dee sengersäits d'Woch virdrun zum Weibeschof geweit gëtt. De Leo Wagener, dee fir den Ament zu Roum ass, fir sech do op seng nei Chargen am Bistum ze preparéieren.

Nieft dem Jean-Claude Hollerich ginn an engem Mount an engem Consistoire eng Dose weider nei Kardineel genannt.

De Monseigneur Hollerich ass aktuell jo och de President vun der COMECE, der Kommissioun vun den europäesche Bëschofskonferenzen.

Genee wéi z.B. de Kardinol Rainer Maria Woelki, bleift de Monseigneur Hollerich bis op Weideres wéi gesot och Äerzbëschof am Lëtzebuerger Bistum.

Domat gehéiert den Mgr Hollerich als Kardinol och dem Konklav un an deem 120 wahlberechtegt Kardineel den nächste Poopst ënnertenee bestëmmen, wann e Successeur fir de Poopst Franziskus gesicht gëtt. Vun den 13 neie Kardineel, déi dëse Sonndeg am Vatikan fir dëse Rang nominéiert goufen, sinn der 10 méi jonk wéi 80 Joer an dierfen domat am Konklav mat dobäi sinn. Den Ament ginn et weltwäit 215 Geeschtlecher am Kardinols-Rang, 118 dovunner si berechtegt fir am Konklav deelzehuelen.

De Poopst Franziskus huet säin Angelusgebiet iwwregens 25 Minutte méi spéit ugefaangen. Hie war mam Lift stieche bliwwen, well de Stroum ausgefall war.

An enger éischter Reaktioun sot de Jean-Claude Hollerich, hie wier frou fir d'ganz Lëtzebuerger Kierch. Hie wéilt säin Amt an aller Bescheidenheet ugoen a sech nach méi fir déi Sujeten asetzen, déi him an der Kierch wichteg sinn. Dat ass notamment Europa, d'Flüchtlingsfro an de Klimaschutz.

Offiziellt Schreiwes

DEN ÄERZBËSCHOF JEAN-CLAUDE HOLLERICH GËTT KARDINOL



De Poopst Franziskus huet um Sonndeg Mëtten d’Ernennung vun 13 neie Kardineel annoncéiert, ënnert hinnen de Mgr Jean-Claude Hollerich, Äerzbëschof vu Lëtzebuerg. De Consistoire ass de 5. Oktober.



An enger éischter Reaktioun sot de Mgr Hollerich: “Ech si frou fir d’ganz Lëtzebuerger Kierch”. An deem neien Amt, dat hien an aller Bescheidenheet ugoe wëll, wäert hien sech nach méi fir déi Sujeten asetzen, déi him an der Kierch wichteg sinn, notamment Europa, d’Flüchtlingsfro an de Klimaschutz.



