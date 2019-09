Och 12 Deeg nodeems de Vize-Premier bei engem Openthalt an der Belsch en Häerzinfarkt hat, ginn et keng besser Nouvellen iwwert säi Gesondheetszoustand.

Wéi d'Regierung um Dënschdeg offiziell schreift, wier den Zoustand vum 53 Joer ale Mann och déi lescht Deeg weider eescht bliwwen. Am Schreiwes heescht et den Zoustand wier grav. De Patient ass e Méindeg an e spezialiséiert Spidol an der Belsch transferéiert ginn, fir datt do weider Tester gemaach ginn.

De Vize-Premier bleift weider op der Intensiv-Statioun. Wuertwiertlech heescht et vun der Regierung:

"ces dérniers jours, l'état de santé du ministre est resté grave"

D'Regierung präziséiert weider, datt et weider Informatiounen ginn, wann d'medezinesch Tester esou Aussoen zouloossen. D'Regierung seet och der Press Merci an encouragéiert se, fir weider d'privat-Sphär vun der Familljen vum kranke Politiker ze respektéieren.

D'Delegation de signature fir d'affaires courantes am Justizministère ze geréieren, huet jo fir den Ament de grénge Parteikolleg a Mobilitéits- an Defenseminister François Bausch.

E Freideg kënnt de Ministerrot eng éischte Kéier no der Summerpaus beieneen - do gëtt decidéiert, ob an zu wéi engem eventuellen personelle Remaniement et an der Regierung kënnt.

Offiziellt Schreiwes

État de santé de Félix Braz – Situation au 03.09.2019

Communiqué par: ministère d'État

Le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice, Félix Braz, reste hospitalisé en soins intensifs. Hier, le ministre a été transféré vers un autre hôpital en Belgique, afin de pouvoir être soumis à des examens complémentaires.

Ces derniers jours, l'état de santé du ministre est resté grave.

Le gouvernement communiquera des informations supplémentaires relatives à cet égard quand elles seront disponibles.

Le gouvernement remercie et encourage le corps de presse à continuer à respecter la vie privée du ministre et de sa famille.