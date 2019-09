Am Mee 2019 ass d'Zuel vu Frontalieren eng éischte Kéier op iwwer 200.000 geklommen. 2002 louch d'Zuel nach bei knapp iwwer 100.000. Detailer op 5Minutes.

Dobäi maachen d'Fransousen de Gros vun de Frontalieren aus, dat mat iwwer 103.000 Aarbechter. Fir de Recht ass et ongeféier gläich opgedeelt, tëscht Personal aus Däitschland an aus der Belsch. Ma nach ëmmer sinn d'Residenten aus Lëtzebuerg dominant um Aarbechtsmaart, dat mat 249.000 Salariéen an 22.000 Leit, déi selbstänneg schaffen.

An dës Zuele kéinten an den nächste Joren nach weider klammen, well ee bis 2022 eng Croissance vun 3 Prozent virausgesot huet. Parallel dozou kéint den Aarbechtsmaart dann och ëm 2 bis 3 Prozent an där Zäit an d'Luucht goen.