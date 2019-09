An der Rue Nicolas Martha an der Stad hat et en Dënschdeg géint 19.15 Auer tëscht engem Auto an engem Motorrad gerabbelt. Eng Persoun gouf liicht verwonnt.

Kuerz no Hallefnuecht ass op der Route du Vin zu Meechtem en Auto op d'Kopp gaangen. Hei blouf et awer beim Materialschued.