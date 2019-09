Esou hätt d'Dréchent am Osten an d'Knëppelsteng am Weste fir verschidde Problemer gesuergt.

De Karschnatz 2018/2019 ass dëst Joer zefriddestellend ausgefall. D'Wanterkäre ware besser ewéi d'Summerkären. Et wier awer wichteg ze betounen, dass et grouss Ënnerscheeder tëscht de verschiddene Regioune gëtt, esou de Landwirtschaftsminister Romain Schneider. D'Knëppelsteng am Weste vum Land, mä och de Waasserdefizit am Osten huet verschiddene Kulture schwéier zougesat. Virun allem de Raps huet duerch déi héich Temperature gelidden. Fir d'Landwirtschaft zu Lëtzebuerg un déi nei Wiederkonditiounen unzepassen, gëtt weiderhin un Käralternative gefuerscht.