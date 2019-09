Et gouf nawell vill iwwert dem "Yves Kinnen" seng Campagne opgereegt, an där ënnert anerem Kee Walrecht fir Autofuerer oder Männer gefuerdert gouf.

Provokant Facebook-Posts a Stroosse-Plakater hunn déi lescht Woche fir Gespréich gesuergt: "Kee Walrecht fir Autofuerer, kee Walrecht fir Leit ouni Hond oder kee Walrecht fir Männer!", stoung do ënnert anerem ze liesen.

E gewëssen „Yves Kinnen“ , e politeschen Aktivist, stéing derhannert. Wat huet dat Ganzt ze bedeiten? Wëll dee wierklech d'Walrecht aschränken?

Op Facebook gouf sech opgereegt, et gouf driwwer diskutéiert an elo gouf opgekläert: et war eng Reklamm fir eng Ausstellung am Nationalmusée, déi Enn September opgeet: Iwwer 100 Joer allgemengt Walrecht.

De Musée, also den MNHA, huet d'Campagne finanzéiert, zesumme mat der Chamber. De Chamberpresident Fernand Etgen:

Weider Detailer vum Nationalmusée a vun deem, deen hannert der Campagne stécht, gëtt et den Owend am Journal op der Tëlee.