De Mouvement Ecologique hat an engem Communiqué d'Uebst an de Lëtzebuerger Schoulen nawell ferm kritiséiert.

De Landwirtschaftsministère géing weder duerno kucken, dass op ökologesch Critèrë a gesondheetlech Aspekter gesat gëtt, nach dass een op eng biologesch an regional Produktioun géing zeréckgräifen. Sou schreift et de Mouvement Ecologique. Hannergrond vun dëser Kritikass eng aktuell Ausschreiwung fir d'Schouljoer 2019/20, bei der et ëm ronn 573.000 Kilo Uebst geet. Am Cahier des charges vum Landwirtschaftsministère géingen eng ganz Partie Saachen weisen, dass een nach ëmmer no alen Denkmuster géing virgoen. Zum Beispill soll dës ganz Quantitéit vun engem eenzege Produzent kommen, wat natierlech mat regionalen Initiativen ni kéint gedeckt ginn, kritiséiert d'Naturschutzorganisatioun. Besonnesch, wann ee wéisst, dass d'Ausschreiwung den 26. August lancéiert gouf a schonn den 23. September eng Offer muss stoen.

Donieft géinge keng Kritären applizéiert ginn, wéi d'Uebst ugebaut gouf. Biologeschen Ubau, dee souwuel am Koalitiounsaccord wéi och am politeschen Discours ëmmer nees géing gelueft ginn, misst just 5 Prozent vum ganzen Uebst ausmaachen, sou schreift den Mouveco. An donieft géing de Ministère d'ästhetesch Empfanne vum Uebst promouvéieren. Et dierfte just 10 Prozent vum Uebst maximal Schéinheetsfeeler opweisen. An dëst géing virun allem eng industriell Produktioun encouragéieren. Net vertriedbar fir den MouvEco.

Da stéisst sech d'Naturschutzorganisatioun awer och dorunner, dass ganz strikt Quantitéiten iwwert d'ganzt Joer mussen geliwwert ginn, obwuel just Flexibilitéit géing evitéieren, dass een duerno vill misst ewechgeheien, an dem Kontext schreiwe si vun "virprogramméierter Liewensmëttelverschwendung".

An dem Sënn schreift de MouvEco ganz zum Schluss vum Communiqué nach ganz ironesch "Villmools Merci fir d'Konsequent-sinn Lëtzebuerger Regierung". Si géingen an Zäiten vum Klimawandel weisen, dass Verännerungen wuel net néideg wären.



Am fréien Owend um Donneschdeg huet de Landwirtschaftsminister Romain Schneider an engem Communiqué reagéiert a wëll d'Kritike vum Mouvement écologique net esou stoeloossen.



Virop gëtt sech iwwer d'Manéier vum Mouveco gewonnert, fir iwwer d'Press ze fueren, d'Diere vum Ministère stéingen ëmmer fir e konstruktiven Dialog op, och fir de Mouvement écologique. Wat déi konkret Reprochen ugeet, verweist de Ministère drop, datt 2010 zesumme mat dem Santés- an dem Educatiounsministère en europäeschen Uebst-Programm ëmgesat gi wier. Den Defi wier gewiescht, fir e System fir all d'Schoulen ze fannen a fir den europäeschen administrativen Exigenze Rechnung ze droen.

Well de Programm vu Bréissel matfinanzéiert gëtt, missten och déi europaësch Marchés-Regele respektéiert ginn. Et wier also net méiglech, sech op national Fournisseuren ze limitéieren. Vu datt et ganz vill Liwwerunge wieren, wier decidéiert ginn, fir mat spezialiséierten Distributeuren zesummenzeschaffen. Am leschte Schouljoer hätten 360 Schoulsitten all Woch misste beliwwert ginn.

An der Soumissioun si 5 Louse virgesinn, 5 verschiddenen Operateure kënnen d'Tâchen assuréieren. Den aktuelle Programm géing gutt funktionéieren, well eng grouss Majoritéit – méi ewéi 100.000 Schüler – kéinte profitéieren. Och de Präis wier e Critère, awer net deen eenzegen, esou de Romain Schneider.

Et géifen da gewëss regional Critère respektéiert ginn. Sou géife Lëtzebuerger Äppel, Bieren a Muerteproduzente Schoulklasse fir Visitten accueilléieren. Well awer dat ganzt Joer muss geliwwert ginn, géif wéi gesot mat spezialiséierten Distributeuren zesummegeschafft ginn.

E gudde Véierel vun den Äppel kommen aus Lëtzebuerger Produktioun. Da gëtt et an der Soumissioun eng Obligatioun, datt 5% vum Uebst bio muss sinn. Do derbäi komme fairgehandelt Bio-Bananen an d'Soumissionnairë ginn encouragéiert, Bio ze liwweren.

Am leschte Schouljoer waren dann och méi ewéi en Drëttel vum verdeelten Uebst Bio, allerdéngs net aus Lëtzebuerger Produktioun. Déi kéint d'Quantitéit aus dem Appel d'offres leider den Ament net liwweren. De Landwirtschaftsminister verweist nach op de Bio-Aktiouns-Plang, deen den Ament am Gaangen ass, ausgeschafft ze ginn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Prise de position du ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, M. Romain Schneider, aux critiques du Mouvement écologique,( 5.9.2019)



Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

En réponse au communiqué „Schulobst - unerträgliche Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit:

Landwirtschaftsministerium setzt bei Schulobst weder auf ökologische Kriterien und Gesundheitsaspekte noch auf eine regionale, biologische Produktion!" du Mouvement écologique, le ministre Romain Schneider:

• est étonné que ledites critiques ne lui ont pas été adressées en personne, mais ont seulement été envoyées via communiqué de presse aux médias,

• assure que les portes de son ministère sont ouvertes à tous et invite le Mouvement écologique à un dialogue constructif au ministère, permettant ainsi un véritable échange de vues et la recherche de solutions face au sujet complexe des marchés publics,

• répond aux différents points soulevés :

o Le programme européen de fruits à l'école mis en place au Luxembourg pour la première fois en 2010, suite à une concertation entre les ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Education nationale de l'époque. Un des défis était de trouver un système facilement adaptable dans toutes les écoles fondamentales et les lycées du pays, et de tenir compte des exigences administratives européennes.

o Comme le programme de fruits à l'école est en partie financé avec des moyens financiers de l'Union européenne, il va de soi que les règles de marchés publics européens doivent être respectés. Vu l'envergure du programme, une soumission européenne est donc nécessaire. Ceci ne permet pas de limiter la fourniture à des produits nationaux.

o La facilité de la mise en place par les écoles est une condition cruciale pour garantir le succès du programme. Vu le nombre très important de livraisons à réaliser, il a été décidé de réaliser ce programme à travers des distributeurs spécialisés afin de pouvoir assurer la livraison à la grande majorité des écoles pendant la majeure partie de l'année scolaire. Pour l'année scolaire 2018-2019, plus que 360 sites scolaires ont dû être approvisionnés chaque semaine. Le distributeur doit aussi prendre en main une grande partie des charges administratives imposées par le programme.

o La soumission comporte 5 lots qui peuvent être remportés par 5 opérateurs différents.

o Le système actuel fonctionne bien, la très grande majorité des élèves (>100.000) peuvent bénéficier du programme.

o Le critère du prix est un critère important, mais pas le seul.

o Le cahier spécial des charges relatif à la fourniture de fruits aux établissements scolaires prend bien en compte des critères de production de fruits régionaux.

Ainsi, à Luxembourg, la soumission porte aussi sur trois lots s'adressant à des producteurs de pommes, de poires et de carottes qui accueillent des classes scolaires pour des visites à la ferme. Ceci nous a bel et bien permis de renforcer le critère de la régionalité des producteurs. Côté pratique, pour éviter aux producteurs la mission quasi impossible de livrer eux-mêmes à tous les établissements scolaires, la distribution est là aussi assurée par les distributeurs qui assurent la livraison tout au long de l'année. En 2018-2019, presque 26 % des pommes distribués sont d'origine luxembourgeoise.

o Dans la soumission, 5% des fruits que le distributeur choisit librement sont obligatoirement issus de la production biologique. A ceux-ci se rajoutent encore les bananes fairtrade qui doivent aussi être de qualité bio. Les soumissionnaires sont encouragés à livrer plus de produits biologiques, mais la production de fruits de tables bio est pour l'instant très limitée au Luxembourg. En 2018-2019, 35% des fruits distribuées sont bio, mais d'origine non-luxembourgeoise.

o La production luxembourgeoise ne peut pour l'instant pas subvenir aux quantités de cet appel d'offre, ni d'ailleurs à la demande du marché tout court. Le rôle de mon ministère est de soutenir l'agriculture durable – biologique et conventionnelle. Un plan d'action bio est déjà en élaboration avec le secteur.