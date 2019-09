D'Réimer-Villa zu Schieren wiisst a wiisst – net u sech, mee vun deem hier, wat d'Archeologen no a no ausgruewen.

Dëser Deeg wulle se an engem Deel vun der Villa, wou se virdru nach net waren an hunn bis ewell onbekannte Gebeier, Maueren a Weeër fonnt.

Eng Plastisk-Schëpp hu se och fonnt an der Wiss zu Schieren, wou e gedëllege Promoteur si gruewe léisst. D' Schëpp hu se ironesch als Talisman do lei geloss, als modernt Zitat fir hir Wullaarbecht, d'Archeologen. Déi feststellen, datt déi faméis réimesch Freske-Villa uewen am Schierener Hank, datt déi e ganz laangen ënneschten Deel hat, vun deem si elo no a no ëmmer méi fannen. Déi responsabel Archeologin Lynn Stoffel seet et esou: D'Villa ass nach vill méi grouss, wéi ee geduecht huet. Et sinn 3 weider Gebaier fonnt ginn. Wat se grad elo am Gaange sinn auszegruewen, ass e grousst Gebai mat 2 Entréeën.

Et ass jo esou, datt de laangen ënneschten Deel vum Villas-Terrain lénks a riets Maueren an Direktioun Uelzecht hat a bannendran war wahrscheinlech eng Wiss an eng Zort Kiem, e Wee, deen de Besëtzer do gebaut hat.

AUDIO: Villa Schieren/Reportage Nico Graf

Dramatesch schéi Fondstécker gouf et bis ewell bei den neien Ausgruewungen nach net, ofgesinn vu feiner Keramik mat engem Vullemotiv, ofgesinn vun Amphoreschiebelen, déi vlächit e Potschamp waren an ofgesinn vun engem raschtege Metallstéck, wou nach definéiert muss ginn, wat et ass.

Soss awer vill interessant Steng a Maueren, déi weider analyséiert ginn. A no der eigentlecher Entrée vun der Villa an nom Kiem, dee vu Süden no Norden duerch den Uelzechtdall gaang ass – no deem sichen d'Archeologen nach ëmmer.