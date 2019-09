De Fernand Kartheiser hat der Regierung reprochéiert, datt d'Regierung eng Kategorie Affer, nämlech d'Männer, géing ignoréieren.

Zu Lëtzebuerg ginn et 208 Plaze fir Fraen, déi d'Affer vu Gewalt ginn, an 28 Plazen fir Männer, déi an där Situatioun sinn.

Dat geet aus der Äntwert op eng parlamentaresch Fro ervir, déi de Fernand Kartheiser gestallt huet. Hie reprochéiert der Regierung eng Kategorie Affer, nämlech d'Männer, ze ignoréieren a wollt verschidde Präzisioune vum Premier Xavier Bettel a vun der Ministesch fir d'Gläichstellung tëschent Fraen a Männer, der Taina Bofferding.

AUDIO: Haislech Gewalt / Reportage Dany Rasqué

PDF: Äntwert vum Xavier Bettel an der Taina Bofferding op d'Question parlementaire vum Fernand Kartheiser

Dodra gëtt präziséiert, datt de Ministère fir d'Gläichstellung vu Fraen a Männer -kuerz mega- am Beräich vun der haislecher Gewalt Fraen a Männer an och Meedercher a Jongen als gläich ugesäit. Dat géif fir d'Affer gëllen, ma och fir d'Auteure vu Gewalt.

Déi Lëtzebuerger Legislatioun wier besonnesch am Beräich vun der haislecher Gewalt geschlechtsneutral. D'Ausso, datt d'Regierung eng bestëmmte Kategorie Affer virzitt, wier deemno net wouer.



De mega géif Campagne vu verschidden Associatiounen an Net-Regierungsorganisatioune finanzéieren, bis elo wier awer nach keng Associatioun oder ONG un de Ministère erugetrueden, fir eng Campagne ze lancéieren, déi sech spezifesch dem Thema Männer a Jongen als Affer vu Gewalt unhëlt. De Ministère wier awer oppen, fir zesummen mat enger entspriechender ONG eng Campagne zu deem Sujet ze lancéieren.

2018 ware 34 Prozent vun den Affer männlech, 66 Prozent weiblech. Donkelzifferen -esou steet an der Äntwert- wieren an der Reegel schwéier anzeschätzen, well d'Affer am Verbuergene bleiwen. Deen Aspekt wier der Regierung awer duerchaus bewosst.

Iwwer Gewalterfarungen ze schwätzen a sech ze manifestéieren, wann een Hëllef brauch, wier keen einfache Schrëtt.

Haislech Gewalt wier nach ëmmer en Thema wou ee misst Hemmschwellen ofbauen, fir datt sech d'Affer -wuelverstanen Fraen a Männer- zu Wuert mellen.

De Mega hätt an de leschte Joren ëmmer erëm drop higewisen, datt och Männer kënnen Affer vun haislecher Gewalt sinn an datt och si op verschiddene Plaze gehollef kréien, zum Beispill bei InfoMann.