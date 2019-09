D'Alia - d'onofhängeg Surveillance-Autoritéit fir de Lëtzebuerger Radios- an Télés-Secteur - huet zanter dem Freideg en neien Direkter.

Am Regierungsrot gouf de Paul Lorenz op dëse Posten genannt.

De Mann kann op eng grouss Experienz am audiovisuellen Secteur national an international zeréckgräifen a war zanter den 90er Joren am Grupp CLT ënner anerem fir d'Entwécklung vun neien Mäert an Zentral- an Ost-Europa responsabel.

Sou huet de Paul Lorenz d'Chaine RTL7 a Polen lancéiert, fir duerno seng eege Medien-Firmen ze grënnen.

De Paul Lorenz iwwerhëlt den Alia-Direkteschposte vum Romain Kohn, deem säi Mandat net méi vum Verwaltungsrot verlängert gouf , sou datt duerfir de Posten och ausgeschriwwe gouf.

De Romain Kohn war sengersäits zanter 2014 Direkter vun der Alia.

D'Mandat vum Paul Lorenz fänkt de 15. September un an dauert 5 Joer.