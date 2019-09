Mat der éischter Septemberwoch hunn an de Lycéeën d'Nohëllefscourse fir d'Schüler ugefaangen.

An iwwer 10 verschiddene Gebaier. Virun allem an den Haaptfächer kréien déi jonk Leit d'Méiglechkeet, konkret Froen un d'Enseignanten ze stellen a verschidden Exercicer nach eemol mam Proff am Detail duerchzehuelen.

Bis an enger Woch daueren d'Nohëllefscoursen. D'Noexame ginn de 16.September geschriwwen. De 17. respektiv 18. ass d'Rentrée.