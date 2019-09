An de leschte Méint waren net nëmmen d'Leit, mä och d'Déiere mat den héijen Temperature geplot.

AUDIO: Déieren an der Afenhëtzt / Reportage Laura Trierweiler

Wärend et an der Period vun der Afenhëtzt vill ëm d’Wuel vun de Leit goung, goufe sech natierlech och Froe gestallt, wéi d’Déiere mat esou enger extremer Hëtzt ëmginn, esou och den Marc Goergen, Deputéierte vun de Piraten, dee sech iwwert d'Déierenhaltung wärend den héijen Temperaturen ëmfrot huet.

PDF: Äntwert vum Romain Schneider an der Carole Dieschbourg op d'Question parlementaire vum Marc Goergen

De Marc Georgen bezitt sech a senger parlamentarescher Fro op Suerge vu Bierger. Hinnen no soll Véi wärend de Maximaltemperaturen ouni Ënnerdaach an der praller Mëttegsonn op Wise gestanen hunn. Fir déi Béischte soll et also keng Méiglechkeet ginn hunn, sech virun der Sonn a soumat och der Hëtzt ze schützen.

Am Déiereschutz-Reglement ass nämlech festgehalen, datt wann Déieren op enger Wiss gehale ginn a wärend längerer Zäit extrem Wiederkonditioune sinn, dës Béischten een Ënnerdaach fanne mussen, sief et an engem Ënnerstand respektiv och ënnert Hecken oder Beem.

Trotzdeem solle verschidde Proprietären Déieren op Wise gehalen hunn, wou dat net de Fall war.

Dat ass e Fakt, seet de Felix Wildschütz, Direkter vun der Veterinärsinspektioun. Déi ganz Situatioun war am Groussen a Ganzen awer manner kritesch ewéi ufanks gefaart. De Chef vun der Veterinärsinspektioun mécht trotzdeem dorop opmierksam, datt et wichteg ass, sech och an Zukunft un d’Déiereschutzgesetz ze halen.

D’Veterinärsinspektioun huet also all d’Plainten, déi erakomm sinn, iwwerpréift an zesumme mat de Proprietäre vun den Déiere solle se dann och eng Léisung gesicht hunn, déi dem Déiereschutzgesetz gerecht gouf.

Virun allem an de Zone Vertes ass et méi schwéier eng Erlaabnis fir d’Installatioun vun engem Ënnerstand ze kréien. Et goufen awer nei Regulatiounen agefouert, fir datt d’Waarden op esou eng Autorisatioun net méi am Wee vum Déierewuel steet.

Schiet, deen et a Wisen net gouf, war wärend der Zäit vun der Afenhëtzt awer net den eenzege Problem. Et sinn och Plainten erakomm, wou et geheescht huet, d’Déieren hätten net genuch Waasser oder Fudder, se géife schonn zanter Deeg ouni eppes ze drénken an ze iessen do stoen. Meeschtens huet et sech dobäi awer ëm e Feelalarm gehandelt. D’Proprietäre vun Déieren, déi op Wise gehale ginn, sinn also alleguer gefrot, fir sech un d’Déiereschutzgesetz ze halen an den Déieren deen néidege Komfort ze bidden.