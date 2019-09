De CGDIS kritt am Hierscht säin éischte GTLF, een sougenannten "Grosstanklöschfahrzeug".

A Frankräich ginn dës Gefierer scho méi laang benotzt, ma hei am Land wär et eng Première. Fir den Ament gouf just een Won bestallt, fir ze kucken, wéi gutt d'Gefier hei am Land an den Asaz ka kommen, erkläert den Tom Barnig vun der Direction de la Coordination Opérationnelle vum CGDIS.

"Et ass am Fong e Camion, deen eng ganz grouss Capacitéit u Waasser derbäi huet. 10.000 Liter. Dat heescht, dat 5-facht vun deem, wat normal Läschween derbäi hunn. Dat ass ee grousse Virdeel. En huet awer nach aner Virdeeler, nämlech, dass en e grousse Läschwaasserbehälter derbäi huet, deen ee kann ofstellen an da mat engem Clapet dat Waasser ganz séier kann ofginn. Dat heescht et ass virun allem e Gefier, wat do ass fir op Plazen, wou kee Waasser direkt disponibel ass iwwer Hydranten. Fir da Waasser séier op déi Plaz ze bréngen an da Waasser séier sichen ze goen an nozebréngen.“

A wou genee kënnt soueen groussen Pompjeeswon an den Asaz? "A Frankräich gëtt eng ganz vill bei Vegetatiounsbränn agesat. Dat ass sécherlech eng Plaz, wou et Sënn mécht. Mee natierlech och bei Industriebränn. Kronospan ass do ee Beispill, wou jo och esou Gefierer mat grousser Waassercapacitéit genotzt ginn sinn. Dat heescht iwwerall, wou vill Waasser gebraucht gëtt, Industriebränn, e Bauerenhaff, dee bëssen ausserhalb vum Duerf läit. Op esou Plaze kann den Won eng ganz sënnvoll Ergänzung sinn."



De Won gëtt wéi gesot am Hierscht geliwwert, wäert awer eréischt Ugangs nächst Joer kënnen an den Asaz kommen. Bis dohi muss d'Personal vum CGDIS agewisen ginn, fir richteg mam neie Spezial-Won ëmzegoen.

De GTLF kënnt iwwerdeems an den Zentrum Colmar-Bierg stoen, well de Standuert ganz zentral läit a gutt un d'Autobunn ugebonnen ass.