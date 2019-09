Fitch sträicht besonnesch ervir, datt déi ëffentlech Schold mat 21% vum PIB déi niddregst ass vun allen Triple A-Länner.

Et gouf eng duebel Confirmatioun vum Triple A fir Lëtzebuerg. D'lescht Woch hat Moodys jo schonn dem Grand-Duché gesond Finanzen attestéiert, elo sinn et d'Agencë Fitch an DBRS. De Finanzministère huet dat e Samschdeg de Moie per Communiqué matgedeelt.

Béid Agencë luewen déi gesond a stabel ëffentlech Finanze vu Lëtzebuerg, déi op enger virsiichteger Budgetspolitik berout.

De Communiqué

Double confirmation pour le Luxembourg: Fitch et DBRS maintiennent la notation AAA

Communiqué par: Ministère des Finances

Une semaine après l'agence Moody's, les agences de notation de crédit DBRS et Fitch viennent de reconfirmer chacune le maintien de la notation AAA pour le Grand-Duché, avec perspective stable. L'octroi de la notation repose pour les deux agences sur des finances publiques saines, une croissance soutenue ainsi qu'un cadre institutionnel robuste et un environnement politique stable.

Pour Fitch et DBRS, l'un des principaux atouts du Luxembourg demeure ses finances publiques saines et soutenables, basées sur une gestion budgétaire prudente. Fitch souligne tout particulièrement dans son analyse que le Luxembourg a la dette publique la plus faible parmi les pays AAA, avec un taux de 21% du PIB en 2018. Les deux agences s'attendent à ce que les excédents des administrations publiques continuent de s'améliorer légèrement à moyen-terme, et que la dette publique soit maintenue à tout moment en-dessous de 30% du PIB, comme prévu dans l'accord de coalition.

Les agences attestent par ailleurs que l'économie luxembourgeoise affiche une croissance soutenue, et soulignent que la place financière restera l'un des moteurs de la croissance du pays. Elles reconnaissent également les efforts considérables entrepris afin de diversifier l'économie luxembourgeoise vers d'autres secteurs à haute valeur ajoutée.

Par ailleurs, DBRS et Fitch mettent en avant l'environnement politique stable et le cadre institutionnel robuste du Luxembourg avec des indicateurs de gouvernance au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Cette stabilité et prévisibilité constituent incontestablement un atout majeur pour l'économie du Grand-Duché.

Au niveau des risques, les deux agences citent le caractère ouvert et international du centre financier luxembourgeois, ce qui expose le pays notamment aux récentes tendances protectionnistes. Fitch et DBRS attestent néanmoins que le Luxembourg s'avère à même de résister à de potentiels chocs financiers et économiques.

Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente: « Les politiques menées par le Gouvernement ces dernières années se voient confirmées à leur tour par les deux agences de notation Fitch et DBRS. Ceci est d'autant plus important étant donné un paysage international escarpé qui demande à ce que l'on soit prêt à amortir d'éventuels chocs. Je me réjouis donc que les deux agences soulignent que le Luxembourg est paré à toute éventualité. »