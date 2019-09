An der Nuecht op e Samschdeg gouf et eng grouss Alkoholkontroll vun der Police, donieft sinn nach Chauffeuren duerch hiert Fuerverhalen negativ opgefall.

Op Uerder vum Parquet haten d'Beamten dräi generell Alkoholkontrollen an der Nuecht op e Samschdeg tëscht 23 an 3 Auer duerchgefouert. Zu Ettelbréck an der Rue des Alliés, zu Miedernach op der National 14 an zu Dikrech op der National 7 hunn d'Chauffeure misse blosen. Am Ganze goufen 422 Automobilisten kontrolléiert. A 17 Fäll war den Test positiv. 3 Chaufferen hunn hire Führerschäin ofgeholl kritt.

Zu Ettelbréck wollt iwwerdeems eng Automobilistin net kontrolléiert ginn, huet d'Kéier gemaach an ass a Richtung Schieren gefuer. Op engem Parking vun engem Restaurant huet d'Police den Auto gesinn. D'Fra stoung ënnert dem Afloss vun Alkohol an hat iwwerdeems kee Permis. D'Fra krut e Fuerverbuet a gouf protokolléiert.

Zu Capellen dann hat eng Patrull e Chauffeur ugehalen, dee geféierlech ënnerwee war, wéi et e Samschdeg am Bulletin vun der Police steet. De Mann um Steier hat ze vill gedronk a krut de Permis ofgeholl. Iwwerdeems hat den Auto kee valabele Contrôle technique a gouf deemno immobiliséiert.

Ähnlech Tëschefäll gouf et e Samschdeg de Moie fréi nach zu Esch an op der Stater Gare. 2 Mol gouf et hei e provisorescht Fuerverbuet.