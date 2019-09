E Samschdeg den Owend an an der Nuecht op e Sonndeg waren d'Rettungsdéngschter zweemol op en Accident an zweemol op e Feier geruff ginn.

Zu Biissen Direktioun Bill gouf et an der Nuecht op e Sonndeg kuerz virun 2 Auer en Accident, bei deem zwou Persoune blesséiert goufen. En Auto ass hei an e Feld geroden. Um Scheierbierg a Richtung Elleng-Gare ass um 23.30 Auer en Auto op d'Kopp gaangen, eng Persoun gouf verwonnt. Zu Rëmeleng huet et kuerz virun 19 Auer e Samschdeg den Owend an engem Appartement an der Rue de la Croix gebrannt. Eng Persoun gouf blesséiert. Kuerz virdrun hat et zu Fenteng Direktioun Kockelscheier am Bësch gebrannt.