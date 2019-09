Den 112 mellt ee Feier vun e Sonndeg géint 19 Auer an engem Appartement zu Esch an der Rue Zénon Bernard. 2 Persoune goufe liicht blesséiert.

Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vun Esch, souwéi d'Pompjeeë vun Diddeleng, Käl, Schëffleng an Déifferdeng.

© CGDIS

Ee liicht Blesséierte gouf et an engem Accident géint 18.45 Auer zu Gilsdref an der Haaptstrooss. Een Auto war an d'Ongléck verwéckelt.