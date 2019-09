E Sonndeg hat déi zoustänneg Ministesch d'Geleeënheet, fir sech ee Bild vum Spidol Maria Theresa ze maachen.

Des Struktur gëllt als ee Musterbeispill dofir, a wéi eng Richtung déi rural Medezin am Laos an Zukunft kéint goen. D’Spidol ass, ewéi den Numm et verréit, eng Lëtzebuerger Kooperatioun.

Beim Laos handelt et sech ëm eent vun deene 7 Partnerlänner vun der Lëtzebuerger Kooperatioun.

AUDIO: Laos - Spidol Maria Theresa: Reportage Tim Morizet

30 Dokteren, 80 Infirmieren, insgesamt schaffe gutt 200 Persounen am Maria Theresa, ma 1/4 dovun si Volontairen. D’Populatioun an der Provënz läit den Ament bei iwwer 300.000 Awunner. Fir vill Leit ass eng medezinesch Versuergung keng Realitéit. De Wee an d’Spidol ass dacks komplizéiert a wäit.

D’Lëtzebuerger Kooperatiounsministère ass zanter 20 Joer aktiv am Laos. 2003 war d’Spidol eng vun de groussen Initiativen. Eng Investitioun vun där haut vill Leit ofhängeg sinn, mengt e lokalen Dokter aus dem Spidol.

An der Moyenne läit de Budget fir d’Versuergung vun de Leit bei knapp 40 Euro op de Kapp. E groussen Undeel vun de 7000 traitéierte Leit d’Joer kommen wéinst Verdauungsstéirungen eran, déi duerch Ënnerernierung provozéiert ginn. Ma d’Spidol sëtzt sech och vill fir d’Kanner an.

Am UN-Developpementsindex läit de Laos op der 139 Plaz vun 187. Knapp e Véierel vun der Populatioun ass ënnert der Aarmutsgrenz. Virun allem d’Bauere brauchen eng ëffentlech Ënnerstëtzung.

Knapp 4 Milliounen Euro vu Lëtzebuerger Säit goufe bis ewell an d’Infrastrukture vum Spidol investéiert. Eng Investitioun fir d’Zukunft: zum Spidol gehéiert och eng Infirmièresschoul. Dës bilt an enger Kooperatioun mat och auslänneschen Dokteren 50 nei Infirmièren d’Joer aus.