No Sight-seeing a Koppel-Fotoe mam Premier a sengem Mann ass e Méindeg den offiziellen Deel vun der serbescher Premier-Ministesch Ana Brnabic ugaangen.

Déi 43-Joer-al parteilos Politikerin ass zanter 2017 Premierministesch vum Balkan-Staat an EU-Memberschaftskandidat, a gëlt als Protegée vum President Aleksander Vucic. De Lëtzebuerger Premierminister Xavier Bettel hat seng serbesch Homologin bei enger offizieller Visitt am Mee invitéiert.

A wéi beim Lëtzebuerger Premier senger Visitt zu Belgrad stoung d’Digitaliséierung am Mëttelpunkt – wéi de Xavier Bettel ass och d’Ana Brnabic als Digitaliséierungsministesch a béid Länner wëllen hir bilateral Relatiounen an deem Beräich verdéiwen. Iwwer Mëtteg hunn d’Regierungscheffen un engem wirtschaftleche Seminaire am House of Start-Ups Deel geholl, déi Lëtzebuerger an déi serbesch Handelskammeren hunn e Méindeg de Mëtten e „Memorandum of understanding“ ënnerschriwwen.

Zentraalt Thema waren awer och d’Bäitrëttsverhandlunge vu Serbien mat der EU, déi zanter 2014 offiziell am Gaange sinn. E Sonndeg hätt si zu Schengen hir Léift fir Europa nees entdeckt, sot déi serbesch Premierministesch.

“And I was thinking to myself whether Balkans could be, could look one day like Schengen or like Europe. With a person standing on the border of three countries which live in peace, where people respect each other and trust each other and work together to create a different future for the generations to follow. And I think yes, we can do that in Balkans. I think Balkans can look like that. But only within one united Europe.”

„Ech hu mech gefrot, op de Balkan och eng Kéier esou kéint ausgesi wéi Schengen oder Europa. Dass een op enger Grenz stoe kann tëschent dräi Länner déi am Fridde liewen, wou d’Leit sech géigesäiteg vertrauen an zesumme schaffe fir eng aner Zukunft fir déi nächst Generatiounen opzebauen. An ech denke jo, de Balkan kann esou ausgesinn. Awer nëmmen an engem vereenten Europa.“

Iert Serbien der EU bäitriede kéint, misst awer nach weider un der Rechtsstaatlechkeet schaffen, sot de Xavier Bettel. Do wier och scho vill geschitt, esou d’Ana Brnabic, et wier een net méi ënner internationaler Observatioun wéinst Geldwäsch, en Aktiounsplang fir d’Pressefräiheet wier esou gutt wéi sprochräif. Et géif een d’Aarbecht maachen, net nëmme fir d’EU, ma virun allem fir Serbien.

Ee weidere Chantier: den Dialog mam Kosovo. Am November huet de Kosovo Stroftaxen op Importer agefouert, well Serbien d’Land net well unerkennen. Belgrad refuséiert den Dialog mat Pristina, iert d’Stroftaxen opgehuewe sinn, huet déi serbesch Premierministesch widderholl, ouni d’Wuert Kosovo ze benotzen. Et géif een hoffen, datt d’Situatioun sech verbessert, no de Walen am Oktober am Kosovo. De Xavier Bettel huet offréiert, ze mediéieren.

No enger Visitt beim Grand-Duc an enger Entrevue an der Chamber haut, geet déi offiziell Visitt muer weider: d’Premierministesch Ana Brnabic ass invitéiert op d'Festivitéite fir 75 Joer Liberatioun vum Nazi-Regimm. Et wier wichteg, sech z’erënneren, sot de Lëtzebuerger Premier.

“And this didn't happen on the other side of the world. It even happened in my own country. Where people were condemned because they were Jewish. Because they were communist, because they didn't want to fight for the Germans, because they were gay, because they were gipsies, because they were disabled. I don't want to live that again. And we should not go that far in our history book, to see that sometimes history is repeating. And people who don't want to recognize that are killing all these people a second time.”

“An dat ass net op där anerer Säit vun der Welt geschitt. Et ass esouguer a mengem eegene Land geschitt. Hei si Leit condamnéiert ginn, well se Judde waren. Well se Kommuniste waren, well se net wollte fir déi Däitsch kämpfen, well se homosexuell waren, well se Zigeiner waren, well se behënnert waren. Ech well dat net nach ee mol aliewen. A mir mussen net esou wäit zréckgoen an eise Geschichtsbicher, fir ze gesinn datt d’Geschicht sech heiansdo widderhëlt. A Leit, déi dat net unerkenne wëlle bréngen déi Leit nach eng zweete Kéier ëm.“

Eng Ausso, déi een als Kritik u senger serbescher Homologin verstoe kann. D’Ana Brnabic ass viru manner wéi engem Joer international a Kritik geroden, well si sot d’Verbrieche vu Srebrenica, wou 1995 iwwer 7’000 bosnesch Moslemen ermort goufen, wiere kee Genozid gewiescht.

Offiziellt Schreiwes

Visite officielle au Luxembourg de la Première ministre de la république de Serbie, Ana Brnabić (09-10.09.2019)

Communiqué par: ministère d'État / ministère des Affaires étrangères et européennes Sur invitation du Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, la Première ministre de la république de Serbie, Ana Brnabić, effectue actuellement une visite officielle au Luxembourg.

En ce jour (09.09.2019), la chef de gouvernement serbe a été accueillie avec les honneurs militaires à la place Clairefontaine par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel. « C'est un grand honneur d'accueillir aujourd'hui la Première ministre Brnabić au Luxembourg, que quelques mois après ma visite officielle à Belgrade. Ceci est une indication claire de la dynamique renouvelée de nos relations bilatérales et nous permet à nouveau de souligner les liens étroits qui unissent nos pays, mais surtout nos peuples. », a déclaré le Premier ministre à l'arrivée de la Première ministre serbe.

S'est suivi une entrevue à l'Hôtel St. Maximin. Les discussions ont essentiellement porté sur les relations bilatérales et les relations entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux. À l'égard de ce dernier point, le Premier ministre a noté le suivant : « Le Luxembourg est un partenaire de longue date de la Serbie et a toujours soutenu son chemin européen. La future adhésion à l'UE reste clairement l'objectif du gouvernement serbe et je salue les efforts déployés par vos autorités. Mais vos efforts pour mettre en œuvre ces mesures, en particulier dans le domaine de l'état de droit, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, de la lutte contre la corruption et de la liberté de la presse, doivent continuer de se poursuivre. »

Dans son discours lors du séminaire économique Serbie-Luxembourg organisé à la House of Startups en ce même jour et auquel les deux Premiers ministres ont participé, le Premier ministre, ministre d'Etat, Xavier Bettel, a mis l'accent sur le Luxembourg en tant que smart nation : « Le Luxembourg possède un écosystème dynamique de start-ups, dont la House of Startups est un pilier important. Nous sommes fiers d'avoir créé une infrastructure de soutien efficace permettant aux startups de se développer et de fleurir, ici au Luxembourg, le cœur même de l'Europe ». Avant d'ajouter : « Tout comme moi, la Première ministre Brnabić est également ministre de la Digitalisation, car c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur en raison de son potentiel énorme. Il n'est donc pas surprenant que nos deux gouvernements s'engagent à placer nos pays à la pointe de l'innovation numérique dans l'intérêt de nos citoyens et de nos économies. Je suis convaincu qu'une collaboration renforcée dans le domaine des TIC sera très fructueuse et mutuellement bénéfique pour nos entreprises et nos citoyens. »

Pour conclure ce premier jour de visite officielle, le Premier ministre a déclaré que « la Première ministre serbe est ici aujourd'hui, non seulement en tant qu'invitée officielle, mais également en tant qu'amie de notre pays. Les relations entre le Luxembourg et la Serbie reposent sur la confiance et le respect mutuel. Et je suis sûr que la Serbie restera un partenaire important pour le Luxembourg ».

Lors de son deuxième jour de visite officielle au Luxembourg (10.09.2019), la Première ministre assistera également à la cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la libération de la Ville de Luxembourg au Cercle Cité. Dans ce contexte, le Premier ministre a rappelé que, comme la Serbie l'a vécu malheureusement à travers sa propre expérience, la paix ne peut jamais être considérée comme acquise: « Demain, le 75e anniversaire de la libération de la Ville de Luxembourg est un jour de commémoration - pour commémorer toutes les vies perdues. Mais c'est également un jour de souvenir. Alors souvenons-nous de ce qui s'est passé. N'oublions jamais, afin que nous puissions assurer que cela ne se reproduise plus jamais. »

Le soir, les deux Premiers ministres assisteront ensemble au match de football des éliminatoires de l'Euro 2020 Luxembourg-Serbie au stade Josy Barthel.