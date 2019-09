Hien ass de wuel stäerkste Mann vu Lëtzebuerg, wann net souguer vun der Welt. De Georges Christen ass fir vill Lëtzebuerger ee Begrëff.

A senger Powershow béit hien Neel an Eisestaangen, zerrappt Telefonsbicher oder hieft een erwuessene Mënsch mat sengen Zänn op.

Dëse Samschdeg war hien op engem Optrëtt zu Viichten fir de 40. Gebuertsdag vum Club des Jeunes. Sou Optrëtter mécht hien der vill, ronn 100 Powershowe sti bei him all Joer um Programm.

Besonnesch war awer dës Kéier, dass hien nees ee Gefier mat den Zänn gezunn huet. Eppes, wat hie fréier méi dacks gemaach huet. Ënner anerem huet hien am Laf vu senger Karriär 26 Rekorder opgestallt. Ënner anerem fir d'Unhale vun enger Cessna, déi mat vollen Toure fortfléie sollt.

Dës Kéier huet hien een Trakter gezunn, mat iwwer 3 Tonnen ass dat eng Erausfuerderung. Och well d'Pneuen duerch hiert Profil méi Widderstand hu wéi zum Beispill ee Bus, mä mat 56 Joer huet hien och dat gemeeschtert.

Et gëtt keng Übung, déi hien altersbedéngt huet missen aus dem Programm huelen. Seng Powershow ass ëmmer nach déi selwecht a spéitstens no e Samschdeg huet de Georges Christen Blutt geleckt an denkt iwwert een neie Rekordversuch no. Och no 37 Joer ass et fir de Georges Christen nach net eriwwer.