Et waren déi lescht Lieser leschte Freiden, déi eis Nationalbibliothéik nieft der Kathedral och als Bibliothéik benotze konnten.

Zanter e Freideg sinn hir Dieren nämlech zou. Elo gesäit et definitiv eidel dobannen aus, 1,8 Milliounen Exemplairë sinn aus de Regaler verschwonnen an hu sech op d’Rees Richtung Kierchbierg gemaach, fir den alen Haaptsëtz geet domadder eng Ära vu 46 Joer op en Enn an obwuel verschidde Mataarbechter nach net esou laang hei schaffen, ass awer e bëssi Nostalgie mat dobäi. Gréisser Pannen oder Zäitdrock gouf et wärend der ganzer Plënneraktioun net, alles ass no Plang gelaf. Och d’Deadline fir den 30. September gouf agehalen. Fir d’Lieser heescht et elo, sech 3 Woche laang gedëllegen, ier de Kierchbierg seng Dieren opmécht.

Den 1.Oktober um 14 Auer mëttes dierf ee sech dann op d’Ouverture fir de Public freeën, esou ewéi de 5. a 6. Oktober, wou et dann d'Porte Ouverte ass mat Liesungen,Workshoppen an Visitten duerch dat neit Gebai. Bis dohinner kann ee jo dann um Internet online op hirer Säit d’Informatioune fannen, déi ee brauch.