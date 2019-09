E Méindeg den Owend kuerz no 18 Auer koum et op der Streck vu Féiz op Steebrécken zu engem Accident, bei deem den Auto sech iwwerschloen huet.

An enger Lénkskéier hat eng Automobilistin d'Kontroll iwwert hiren Auto verluer, ass vun der Strooss ofkomm an huet sech an engem Feld iwwerschloen. D'Automobilistin konnt sech selwer aus dem Auto befreien a koum fir eng Behandlung an d'Spidol. Den Alkoholtest war positiv an den Führerschäin gouf agezunn.