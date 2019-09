De Claude Turmes huet en Appel d'offres fir d'Realiséieren/Exploitéiere vun neien, méi groussen Zentrale fir d'Produktioun vu Solarenergie presentéiert.

Obwuel d'Photovoltaik, den Zuele vum Energieministère no, tëscht 2008 an 2018 en Zouwuess vun iwwer 530% kannt hätt, huet de Minister am spéiden Dënschdeg de Moien eng nei Mesure fir d'Promotioun dovu virgestallt. De Claude Turmes huet nämlech en Appel d'offres fir d'Realiséieren an d'Exploitéiere vun neien, méi groussen Zentrale fir d'Produktioun vu Solarenergie presentéiert: Bis Mäerz sollen d'Soumissiounen heifir era sinn.

Iwwert dee Wee soll d'Zil vun 11% erneierbaren Energië bis 2020 erreecht ginn, och wann an den Ae vum Minister eréischt Mëtt dat anert Joer méi Prezises dozou ze soe wär.

Wann ee bei der Wandkraaft an de leschte Jore gutt virukomm wär, hätt et bei der Solarenergie ee Moment eng Stagnatioun ginn, sou den Energieminister. An deem Kontext koum a kënnt et am Ganzen zu 3 Aktiounen: E Règlement grand-ducal fir déi kleng Anlagen an d'Kooperativ-Anlagen, en Appel d'offres fir grouss Anlagen am 200 a 500 Kilowatt-Beräich an och am Megawatt-Beräich an e Gesetz, bei deem et ëm d'Eege-Consommatioun vum Solar-Stroum doheem geet.

Claude Turmes iwwer Photovoltaik - Deel 1/ Rep. Eric Ewald

Et hätt een e koherente Plang, mat dem Lancement vun deem Appel d'offres fir grouss Anlagen, sot de Claude Turmes.

De Minister ass donieft op déi rezent Departen an der Direction de l'énergie ugeschwat ginn. De grénge Politiker huet gemengt, dowéinst sollt keng gréisser Opreegung entstoen an ee sech net ze vill Suerge maachen: Si hätten eng Erneierbar-Unitéit, déi d'Appelle virbereet huet, eng Unitéit vum Gas- an Elektresch-Marché a si hätte 4 nei Leit agestallt an Enn des Joers géingen nach 3 weider Persounen an d'Ekipp dobäi kommen, sou den Energieminister.

Claude Turmes iwwer Photovoltaik - Deel 2/ Rep. Eric Ewald

De Claude Turmes huet och betount, vum Rescht vun der Regierung ënnerstëtzt ze ginn.