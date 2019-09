Den 112 mellt den Dënschdeg de Moien dräi Accidenter, bei deenen zwee Mol 2 an eng Kéier 1 Persoun blesséiert gouf.

Kuerz no 5 Auer ass den éischte Verkéiersaccident zu Esch an der Rue JP Michels geschitt. 2 Persoune goufen dobäi blesséiert. CIS Esch an d'Police Grand-Ducale waren am Asaz.

Zwee Blesséierter ass de Bilan vun engem Accident géint 7.41 Auer op der Streck tëscht Angelsbierg a Fiels (CR 118). 1 Persoun gouf verwonnt. CIS Larochette, AMB Larochette an d'Police waren op der Plaz.

Den Dënschdeg de Moien koum et och tëscht Hueschtert an Rammerech zu engem Accident. 2 Persoune si beim Verkéiersongléck blesséiert ginn. Am Asaz waren hei CIS Rambrouch, AMB Rambr, AMB Redange an d'Police.