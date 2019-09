D'Pompjeeë sinn am Moment och op der Plaz am Asaz.

Kuerz virun halwer 2 huet den ACL gemellt, dass d'Stroossbuerger Strooss am Garer Quartier fir den Trafic gespaart. Wéi et heescht, géif d'Interventioun am Moment nach lafen.

Wéi d'Autoritéiten op der Plaz matdeelen, wier et zu enger gréisserer Dampentwécklung komm, weider Detailer ginn et allerdéngs nach net.