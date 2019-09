D'Iwwerwaachungs-Kommissioun vum Finanzsecteur CSSF warnt virun den Aktivitéite vun enger Entitéit mam Numm "Finamore Capital" a viru "www.fsclux.lu".

"Finamore Capital" gëtt un, eng Adress op der Areler Strooss an der Stad ze hunn.

D'Entitéit huet vun der CSSF keen Agrement kritt, fir private Portofolio-Management an Investitiounsservicer zu Lëtzebuerg ubidden ze dierfen.

Donieft warnt d'CSSF och virun der Websäit "www.fsclux.lu". Et gëtt behaapt, datt d'Adress vum Siège op Nummer 6 an der Rue Léon Hengen an der Stad wier.



D'Iwwerwaachungs-Kommissioun vum Finanzsecteur deelt mat, datt "Financial Services Commission Luxembourg" net bekannt wier a keen Agrement hätt, fir Finanzdéngschtleeschtungen ze maachen.