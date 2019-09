D'CSV-Oppositioun leet am Dossier vun de "geheime" Fichieren weider no.

Et geet rieds vun 3 weidere Fichieren um Niveau vun der Police, déi bis dato net bekannt waren.

Et geet engersäits ëm e Fichier "pics", also Fotoen, déi um Niveau vun der Police fichéiert ginn. E weidere Fichier ass de "Casier disciplinaire", wouranner all disziplinaresch Sanktioune géint Beamte fichéiert wieren.

En drëtte Fichier, iwwert dee bis ewell nach net rapportéiert gi wier, wier eng Datei, wouranner all Drogen-Affäre saiséiert wieren, dëst wier de "Fichier stupéfiant".

D'Froen, déi den Deputéierten-Duo Mosar-Roth wäert an 3 urgente parlamentaresche Froen opwerfen, dréinen ëm d'legal Basis vun dëse Fichieren, wéi laang se ewell existéieren an wien Accès drop huet.

An der zoustänneger Chamberkommissioun vun der banneschter Sécherheet den nächste Méindeg Nomëtteg dierft de Police-Minister François Bausch also sécherlech och wuel vun der Oppositioun op dës weider Datebanken ugeschwat ginn.