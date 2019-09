Bei de Bränn um Kierchbierg an zu Äischen ass kengem eppes geschitt. Tëscht Näerzeng a Butschebuerg gouf eng Persoun ugestouss.

Um Kierchbierg an der Rue des Maraîchers, hat et en Dënschdeg den Owend géint 23 Auer an engem Appartement gebrannt. Op der Plaz waren d'Pompjeeën aus der Stad a vu Walfer, souwéi zwou Ambulanzen. Wéi et heescht gouf awer kee blesséiert.

Zu Äischen an der Rue de la Gare war en Dënschdeg géint 19 Auer eng Chaudière a Brand geroden. D'Pompjeeë vun Habscht, Stengefort, Käerch a Mamer waren op der Plaz. Et ass kengem eppes geschitt.

Zu Téiteng an der Rue du Chemin de Fer war kuerz no 22 Auer een Automobilist mat sengem Gefier an direkt e puer geparkten Autoe gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.

Tëscht Näerzeng a Butschebuerg gouf géint 17.30 Auer eng Persoun vun engem Auto ugestouss a blesséiert.