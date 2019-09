Et geet ëm arméierte Vol. De Parquet vun Dikrech hat am August en europäesche mandat d'arrêt erausginn.

Déi zwou Persounen haten zu Ettelbréck zwéin Autoe geklaut an haten do Waffen derbäi. Kuerz drop ware si an der Äifel festgeholl ginn. Bis zu hirer Ausliwwerung souze si an der JSA Wittlich.