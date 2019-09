Den Täter gouf aus der Wunneng zu Miersch verwisen am op Uerder vum Parquet festgeholl.

Am Kader vun haislecher Gewalt, déi sech en Dënschdeg de Moien an enger Wunneng zu Miersch zougedroen huet, gouf op Uerder vum Parquet e gewalttätege Mann festgeholl an dierf net méi an déi concernéiert Wunneng eran.

Wéi et am Policebulletin heescht, koum et tëscht dem Mann a senger Frëndin zu engem Sträit, deen allerdéngs relativ séier dunn eskaléiert ass. Ënnert anerem huet hien der Fra e puer mol mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen.

D'Affer huet et allerdéngs fäerdeg bruecht, aus der Wunneng fortzelafen an huet sech kuerz drop um Policebüro zu Miersch presentéiert. Ermëttlungen am Kader vun haislecher Gewalt goufen an d'Weeër geleet.