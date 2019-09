E jonke Mann gouf dobäi festgeholl, bei den zwou anere Persoune goufen elo Ermëttlungen ageleet.

An der Nuecht vun e Sonndeg op e Méindeg gouf der Police en Abroch an engem Schoulgebai an der rue Gaffelt zu Diddeleng gemellt. Wéi d'Police op d'Plaz koum, goufen och effektiv 3 Persounen am Gebai vun der Schoul beim Klauen iwwerrascht. D'Persoune goufen doropshi vun de Beamten op de Policebüro begleet.

D'Déiwen haten alleguerten dann och geklaute Géigestänn bei sech. De Parquet gouf doriwwer a Kenntnis gesat an huet ordonnéiert fir ee jonke Mann festzehuelen. Géint déi 2 aner Persoune goufen iwwerdeems Ermëttlungen ageleet. D'Saachen, déi geklaut gi sinn, goufen dono dem rechtméissege Proprietär zeréckginn.